De politie heeft al tienduizend bekeuringen uitgeschreven voor overtreding van de coronaregels, schrijft de Volkskrant donderdag. Gemeentelijke handhavers (boa's) hebben daarnaast ook al duizenden processen-verbaal opgemaakt. Volgens de krant stijgt met het aantal bekeuringen ook het verzet tegen de coronaboetes.

Het merendeel van de uitgeschreven bekeuringen betreffen overtredingen van het samenscholingsverbod of het onvoldoende afstand houden. Daarop staan hoge boetes: 95 euro voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar en 390 euro voor volwassenen.

Een gedeelte van de mensen die een bekeuring hebben ontvangen, stapt volgens de Volkskrant naar de rechter. Reden voor de bezwaarschriften is de onduidelijkheid van de noodverordeningen. De door het kabinet uitgevaardigde maatregelen die de veiligheidsregio's in een noodverordening moeten omzetten, zijn niet altijd even duidelijk en voor interpretaties vatbaar.

De bezwaarschriften hebben kans van slagen, denkt hoogleraar staatsrecht Jan Brouwer. "Dat verbod op samenkomsten is heel verwarrend en soms ook tegenstrijdig", zegt hij in de krant. "Die noodverordeningen zijn niet altijd waterdicht geformuleerd.'

'Grijs gebied bij noodverordeningen'

Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, erkende dinsdag dat de noodverordeningen verwarrend kunnen zijn en dat er sprake is van een 'grijs gebied'."Maar dat is altijd zo. Kijk maar naar allerlei bepalingen die we in onze plaatselijke verordening hebben. De meeste wetten zijn niet zo zwart-wit en dat houdt ons land ook mooi leefbaar", aldus Bruls.

"Het komt er vooral op neer dat je handhaaft als er echt excessen zijn. Als mensen echt moedwillig de regels overtreden. Groepjes jongeren die steeds weer bij elkaar blijven komen en niet willen luisteren. Iemand die een feestje organiseert met honderd mensen."

