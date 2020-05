Lang niet alle apothekers zijn goed voorbereid op het recent ingevoerde codewoord 'masker 19', waarmee slachtoffers van huiselijk geweld om hulp kunnen vragen bij hun apotheek. Dat schrijft Trouw donderdag. Een deel van de apothekers zegt niet genoeg training te hebben gehad om slachtoffers goed op te kunnen vangen, blijkt uit een rondgang door de krant.

Trouw vroeg 25 apothekers verspreid over het hele land naar hun ervaringen met het op 1 mei ingevoerde initiatief. Om adequaat om te kunnen gaan met het codewoord, vinden apothekers een training vanuit beroeps- en brancheorganisatie KNMP nodig.

Apothekers vragen zich onder meer af of ze de ernst van de situatie goed in kunnen schatten als er een mogelijk slachtoffer aan de balie staat. “Wanneer bel je bijvoorbeeld 112, en wanneer naar hulplijn Veilig Thuis?”, aldus een apotheker tegen Trouw.

Aris Prins, voorzitter van KNMP, benadrukt in de krant dat de beroepsgroep vooral als 'doorgeefluik' functioneert. “Het enige wat de assistenten hoeven doen, is de apotheker erbij halen. En die hoeft in bijna alle gevallen alleen Veilig Thuis te bellen: alleen bij directe nood gaat het om 112.”

Prins geeft aan dat de brancheorganisatie bezig is met het ontwikkelen van een verdere training voor de apothekers. De training moet later dit jaar beschikbaar zijn.

Haastige communicatie door vervroegde lancering

De apothekers benoemen daarnaast de haastige communicatie van KNMP rondom 'masker 19'. De beroepsgroep ontving de avond voor de bekendmaking op 1 mei een bericht over het initiatief. De eigenlijke lanceerdatum van 'masker 19' stond een week later gepland, maar werd vervroegd nadat de NRC had aangegeven over het initiatief te publiceren.

Pas een dag later kregen de apothekers een mail met extra uitleg en een stappenplan rondom het codewoord.

Prins erkent de haastige communicatie rondom het codewoord. "Toen NRC al signalen kreeg over het woord en het de volgende dag zou publiceren, besloot VWS het een week eerder bekend te maken. Maar we wilden de apothekers alsnog eerder informeren: vandaar de haastige mail op donderdagavond", aldus de voorzitter.

Niet bekend hoe vaak 'masker 19' is gebruikt

In de rondgang vroeg Trouw de apothekers ook naar de praktijkervaring met het codewoord. Bijna alle ondervraagde apothekers gaven aan nog geen praktijkervaring met 'masker 19' te hebben, één praktijk gaf aan een melding te hebben gekregen.

Het is niet bekend hoe vaak het codewoord is gebruikt sinds het bijna twee weken geleden werd geïntroduceerd. Dat wordt bewust niet bijgehouden, zegt Prins in de krant. "Het is niet iets om mee te koop te lopen."

