Op bijna alle scholen is de overgang van thuisonderwijs naar onderwijs op de scholen zelf volgens het protocol verlopen, zegt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) donderdag op basis van een peiling onder meer dan elfhonderd basisschooldirecteuren en directeuren in het speciaal onderwijs.

97 procent van de schoolleiders zegt met een positief gevoel terug te kijken op de eerste schooldagen. 21 procent zegt zelfs dat het "geweldig" gaat, meldt de AVS. "Er was vooral veel blijheid om de kinderen weer te zien. De afgelopen maanden is er zelfs in de vakantie keihard gewerkt in het onderwijs. We zijn trots op alle schoolleiders die dit samen met hun team georganiseerd hebben en er weer gewoon staan in deze ongewone tijd", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren.

Vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus moesten scholen in heel Nederland op 16 maart noodgedwongen hun deuren sluiten. Leerlingen volgden sindsdien grotendeels thuisonderwijs. Maandag mochten de basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs voor het eerst weer open. Wel geldt er een protocol waar scholen zich aan moeten houden.

185 'Kuchschermen' bieden basisschool extra bescherming

'Gemaakte afspraken zijn haalbaar'

92 procent van de schoolleiders vindt dat schoonmaken en het omgaan met hygiëneproducten naar wens gaat. Afspraken met ouders over het halen en brengen van hun kinderen verlopen ook op alle scholen naar tevredenheid. Daarnaast zijn er volgens de AVS op 95 procent van de scholen haalbare afspraken met de buitenschoolse opvang (BSO) gemaakt.

21 procent van de scholen zegt gebruik te maken van mondkapjes en/of handschoenen. Dit gebeurt vooral omdat personeel in het basisonderwijs zich daarmee veiliger voelt tijdens het verschonen van jonge leerlingen, bij het plakken van pleisters of bij het schoonmaken. In het speciaal onderwijs heeft personeel daarnaast vaak ook fysieke zorgtaken naast hun reguliere taken.

Sommige leerlingen blijven toch thuis

Toch zijn er volgens de AVS ook wel zorgen op sommige scholen. "Er zijn zorgen of de 1,5 meter afstand voor volwassenen wel gaat lukken en of iedereen na heropening wel gezond blijft. In speciaal onderwijs blijven daarnaast ook zorgen over veilig leerlingenvervoer", zegt Van Haren.

Op 90 procent van de scholen bleef de eerste twee dagen minstens één leerling thuis. Wel gaat dit vaak om kinderen die een verhoogd risico hebben op besmetting of van wie iemand in de directe omgeving een verhoogd risico loopt. Op 8 procent van de scholen blijft meer dan 10 procent van de leerlingen thuis. "Veel scholen maken zich zorgen over het begeleiden van deze leerlingen als het hele team al wordt ingezet om het dagelijks onderwijs op school in te richten", stelt Van Haren.

Bij iets meer dan de helft van de scholen bleef gemiddeld zo'n 2 procent van de leraren thuis. De meeste van hen werden wel op een andere manier ingezet. Op 5 procent van de scholen waren er niet genoeg leraren om alle klassen op school te onderwijzen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.