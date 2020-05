Het aantal patiënten dat in april in ziekenhuizen werd behandeld verschilde flink per regio, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag op basis van hun wekelijkse update over de gevolgen van de coronacrisis voor de reguliere zorg.

Sinds maart daalde het aantal reguliere ziekenhuisbehandelingen vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus in heel Nederland sterk. Veel reguliere zorg werd stilgelegd om voorrang te geven aan coronapatiënten. De NZa schat dat huisartsen als gevolg van de coronacrisis tot nu toe 647.000 patiënten minder naar het ziekenhuis hebben verwezen.

In de loop van april stabiliseerde het aantal patiënten in de meeste regio's echter weer of nam het aantal patiënten zelfs weer toe, maar vooral in delen van Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland, de regio Utrecht en Zwolle bleef het aantal afnemen.

De NZa baseert zich op het aantal ziekenhuisbehandelingen en verwijzingen in de elf verschillende regio's van Regionale Overleggen Acute Zorg (ROAZ). In het wekelijkse rapport geeft de NZa een overzicht van de zorg die vanwege de uitbraak van het coronavirus is uitgesteld.

Huisartsen verwijzen weer vaker door naar ziekenhuis

Het bestuursorgaan merkt dat vooral huisartsen in alle ROAZ-regio's sinds vorige week weer meer mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis. In week 19 vonden er 62.000 verwijzingen plaats, een verdubbeling ten opzicht van zes weken eerder, toen de reguliere zorg op zijn laagst was. Ook vinden er langzaam weer meer operaties plaats. Daarnaast zijn er weer meer doorverwijzingen voor specialistische zorg. Een uitzondering is de specialistische zorg voor longziekten.

Een kanttekening die de NZa bij de informatie zet is dat de geregistreerde ziekenhuisbehandelingen vermoedelijk iets lager zijn dan het daadwerkelijke aantal behandelingen. Dit komt door achterstanden in registraties. Het is niet bekend hoe groot die achterstand op dit moment is.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.