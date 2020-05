Premier Mark Rutte vraagt consumenten solidair te zijn met reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen en een voucher te accepteren voor een latere vakantie, in plaats van geld terug te vragen van een geannuleerde reis vanwege het coronavirus.

"Tegen de consumenten zeg ik: laten we een beetje solidair zijn met elkaar", zei Rutte woensdag tijdens een korte persconferentie na het crisisberaad. "Ik heb ook een aantal vliegtickets in de la liggen. Daar krijg ik dan een voucher voor."

De Europese Commissie liet eerder weten dat consumenten ook het recht hebben om hun geld terug te vragen als hun reis niet door kan gaan. Landen die geen keuze voorleggen, zijn in overtreding en krijgen dat per brief uit Brussel te horen.

Er wordt vanuit de Europese Unie alleen geen strafprocedure in gang gezet als landen zich er ook na deze waarschuwing niet aan houden. "Dan kunnen wij nog even doorgaan met de vouchers", concludeerde Rutte.

Als mensen het geld echt nodig hebben, is het een ander verhaal, zei Rutte. "Maar het feit dat je op vakantie kon gaan, betekent blijkbaar dat die ruimte er was." Hij wijst erop dat mensen ook hun rekening voor de sportschool of de saxofoonleraar doorbetalen terwijl die faciliteiten ook niet beschikbaar zijn.

Vakantieplannen voor Europa nog onzeker

Het is sowieso nog onduidelijk wat er in Europa wordt besloten met betrekking tot de vakanties. Gesprekken daarover worden nog gevoerd in de Europese Commissie.

Een vakantieadvies kon Rutte nog niet geven, op dit moment hanteren landen verschillende maatregelen. "We kijken niet verder dan twee, drie weken vooruit."

Alles hangt af van de ontwikkeling van het virus. Vooralsnog geldt dat alleen noodzakelijke reizen worden toegestaan.

