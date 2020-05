Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn de afgelopen periode massaal op zoek gegaan naar alternatieve bezoekvormen, zodat bewoners en familieleden elkaar ondanks de coronamaatregelen toch nog in het echt kunnen zien en spreken. Maar voorlopig nog wel gescheiden door plexiglas.

Verpleeghuizen maken gebruik van bezoekcontainers, zoals de Flexvisit of de Quarantainer of bedenken zelf creatieve manieren om visites mogelijk te maken, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs acht zorginstellingen door heel Nederland met samen 75 locaties.

Zo gaat Stichting Zorggroep Florence met een omgebouwde paardentrailer langs al haar zestien zorginstellingen in de regio Den Haag en rijdt in verzorgingshuis Stadszicht in Rotterdam sinds kort de Kom op Visite-kar rond, "een soort pausmobiel, maar dan zonder auto", vertelde de maker tegen Rijnmond.

Daarnaast worden bij vijf Westlandse verzorgingstehuizen ontmoetingskasjes gebouwd om dierbaren dichter bij elkaar te brengen.

Ook andere zorginstellingen, zoals Zorggroep Almere, Zorggroep Alliade en de Vitalis Woonzorg Groep, laten aan NU.nl weten dat zij bepaalde ontmoetingsplekken en -ruimtes bieden in al hun tehuizen.

Ook het Westlandse ontmoetingskasje bestaat uit twee ruimtes, die elk een eigen ingang hebben. Mensen kunnen elkaar verstaan, doordat de glazen tussengevel niet geheel tot boven sluit. Verzorgingshuizen mogen de kasjes na de coronacrisis houden als aandenken. (Foto: WestlandOntmoet.nl)

'Onze FlexVisits zijn inklapbaar'

Onder meer Flexotels, producent en verhuurder van tijdelijke accommodaties, speelde handig in op de behoefte van familieleden om hun vader of moeder in het verpleeghuis te kunnen bezoeken. Hiervoor waren slechts een paar kleine aanpassingen nodig aan de units, die het bedrijf normaal verhuurt als slaapcabines tijdens festivals of voor tijdelijke huisvesting.

Op dit moment staan er zo'n 130 bezoekcontainers, FlexVisits genaamd, van het bedrijf bij zorginstellingen in Nederland, Duitsland en België. Het leveren en opbouwen van de containers gaat heel eenvoudig, omdat de FlexVisits inklapbaar zijn, legt Jeroen van Vliet van Flexotels uit.

Toch zijn de bezoekcontainers slechts een pleister op de wonde voor het bedrijf, dat hoofdzakelijk actief is in de festivalwereld. "Onze reguliere business ligt plat. Dit is wat we kunnen doen, maar het weegt niet op tegen het wegvallen van de normale omzet", zegt hij.

Over de hoogte van de verhuurprijs doet Van Vliet geen uitspraken, "maar het gaat om een vast bedrag voor de eerste vier weken en daarna kunnen instellingen de FlexVisit per week bijhuren".

49 Bezoekcabines met glazen wand in trek bij zorginstellingen

Eenvoudig of met alles erop en eraan

Stichting The Paco Foundation kwam met het idee voor de Quarantainer, een mobiele ontmoetingsplek voor risicogroepen en hun dierbaren. Inmiddels heeft de organisatie twintig Quarantainers geplaatst bij verpleeghuizen en ggz-instellingen door heel Nederland en de aanvragen blijven nog steeds binnenkomen, vertelt woordvoerder Cindy Belmon.

Afnemers kunnen kiezen uit drie typen containers: simpel, medium en premium, waarbij de verschillen zitten in het interieur en het type intercomsysteem om mee te communiceren.

De opstartkosten beginnen bij 3.000 euro. De meeste zorginstellingen hebben hier een potje voor, maar anders vult de stichting dit bedrag aan met een deel van de overgebleven 20.000 euro die de organisatie ophaalde met een crowdfunding om de Quarantainer van de grond te krijgen. "We hebben dit niet bedacht om er winst op te gaan maken", zegt Belmon.

Hoewel maandag in 25 verpleeghuizen een proef is gestart waarbij één vaste bezoeker per bewoner toegestaan is, zien veel zorginstellingen de speciale bezoekunits als "dé oplossing" voor de komende maanden, aldus Belmon.

De Quarantainer is een container met in het midden een wand van plexiglas, waardoor er twee ruimtes zijn, die elk een deur hebben. Via een geluidssysteem kunnen mensen in beide compartimenten met elkaar praten. (Foto: Jordi Wallenburg)

