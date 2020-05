Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt woensdag dat nog eens 52 coronapatiënten zijn overleden. Dat zijn er meer dan in de update van precies een week geleden. Toen werden 36 sterfgevallen gemeld. Verder ligt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames met 52 hoger dan een week geleden (27).

Het aantal positief geteste personen in Nederland steeg met 227 naar 43.211. Ongeveer een kwart van hen is in het ziekenhuis opgenomen of opgenomen geweest. Het officiële dodental ligt op 5.562.

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat een groot deel van de nieuw gemelde ziekenhuisopnames al van maart en april dateren. Daarnaast is een deel van de overleden personen al in april gestorven.

De cijfers passen nog altijd bij het beeld dat de maatregelen tegen het coronavirus een positief effect hebben. Het RIVM meldt wel dat de werkelijke aantallen hoger liggen, omdat niet iedereen wordt getest op het virus.

Oversterfte in Nederland fors afgenomen

Volgens de laatste cijfers is er in Nederland nog steeds sprake van oversterfte, maar is die wel fors afgenomen. In de week van 27 april tot en met 3 mei zijn ongeveer 165 meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. Een week eerder ging het om ongeveer negenhonderd meer mensen dan eerder in het jaar.

De cijfers wijzen er erop dat meer mensen aan COVID-19 zijn overleden dan dagelijks wordt gemeld, aldus het RIVM en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoeveel van deze mensen coronapatiënten waren, is niet bekend.

