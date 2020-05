Over medische en niet-medische mondkapjes wordt tussen 25 mei en 1 september geen 21 procent btw geheven. Dat laat het ministerie van Financiën woensdag weten.

Per 1 juni is het verplicht om in het openbaar vervoer een mondkapje te dragen. Dan wordt de dienstregeling weer naar het normale niveau opgeschroefd.

Omdat reizigers in volle treinen, bussen en trams geen 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden, komt het kabinet met deze tijdelijke korting.

Het CDA had op 20 april aan het kabinet gevraagd om mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmaterialen vrij te stellen van douaneheffingen en btw.

"We vragen van de samenleving om vanaf juni in het openbaar vervoer een niet-medisch mondkapje te gaan dragen. Veel mensen maken zelf al hele creatieve mondkapjes, maar de meesten zullen ze waarschijnlijk kopen in een winkel in de buurt", laat staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) in een reactie weten.

"We willen dit als overheid natuurlijk zo goedkoop mogelijk maken, daarom heffen we hierover straks tijdelijk geen btw", aldus Vijlbrief.

Rutte: 'Mensen kunnen ze zelf maken of kopen'

Vorige week liet premier Mark Rutte weten dat er geen gratis mondkapjes worden uitgedeeld. "De mondkapjes die nodig zijn voor het ov kunnen mensen zelf maken dan wel kopen. We zullen alle informatie daarover beschikbaar stellen. De verwachting is niet dat die kosten nou echt prohibitief zijn."

Het nultarief geldt alleen voor kant-en-klare mondkapjes, de korting is niet toe te passen op materialen waar zelfgemaakte exemplaren mee gemaakt worden, zoals stoffen en elastiek, laat een woordvoerder van Vijlbrief weten. Er is ook geen garantie dat mondkapjes daadwerkelijk 21 procent goedkoper worden voor consumenten, het is aan de verkopers of zij deze korting ook aan de kopers doorrekenen.

De btw op mondkapjes naar 0 procent verlagen, is iets anders dan een vrijstelling. Zo kunnen verkopers die bij de aanschaf nog wel btw betalen dat bedrag verrekenen met de belasting.

Halverwege maart werden al enkele belastingmaatregelen voor de medische sector versoepeld.

