Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) pleit voor een versoepeling van de maatregel omtrent personen uit hetzelfde huishouden om de horeca meer lucht te geven bij een eventuele heropening begin juni. KHN wil dat personen die samen een huishouden vormen aan tafels kunnen aanschuiven zonder dat zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

"Als zij naast elkaar mogen lopen op straat of samen in de auto mogen zitten, dan zouden ze datzelfde ook in de horeca moeten kunnen", aldus een woordvoerder in gesprek met NU.nl.

In het dinsdag gepubliceerde protocol van KHN, dat overigens nog aangepast kan worden, stelt de brancheorganisatie dat maximaal vier personen die niet uit hetzelfde huishouden afkomstig zijn aan één tafel of de bar mogen zitten zonder 1,5 meter afstand te houden. Zij zouden als "uitzondering" gezien moeten worden, maar volgens de woordvoerder is dat toch niet de bedoeling: "Zij moeten afstand houden tot elkaar en de rest van de gasten."

Personen uit één huishouden, ongeacht de grootte van de groep, mogen bij elkaar aanschuiven. KHN wil dat deze groepen wél worden uitgezonderd van de afstandsregel. De brancheorganisatie zette al meermaals vraagtekens bij de haalbaarheid van de coronamaatregelen in de horeca. "Hoewel het technisch uitvoerbaar is, is het sowieso niet rendabel."

KHN-directeur Dirk Beljaarts vertelde eerder in gesprek met NU.nl dat "kleine cafés zonder terrassen alsnog maar twee of drie mensen kunnen binnenlaten met deze regels". "Dat blijft verliesgevend", aldus Beljaarts. De brancheorganisatie wil daarom dat ondernemers recht houden op het steunpakket van het kabinet.

'Ruimtegebrek gaat heropening horeca parten spelen'

Ruimtegebrek speelt de meeste ondernemers parten. Zij moeten straks rekening houden met een maximum van dertig personen per locatie, inclusief personeel. Iedereen moet te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden, ook aan tafel. Door huishoudens een uitzondering op die regel te maken, worden ondernemers geholpen in het proces om hun pand voor te bereiden op de anderhalvemetereconomie.

Een ondernemer moet er eveneens niet op aangekeken worden als gasten zich niet houden aan de geldende afstandsregels, redeneert KHN. Wel is het de taak van de eigenaar om zo goed mogelijk toezicht te houden, regels zichtbaar te maken, gasten te naar gezondheidsklachten te vragen en waar nodig te handhaven.

KHN verwacht eind mei vanuit het kabinet nieuwe verordeningen rond de 1,5 meter afstand. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weigert in gesprek met NU.nl in te gaan op de ideeën van KHN. "Gesprekken lopen nog, maar vanuit ons standpunt moeten alle dertig personen straks 1,5 meter afstand houden, ook aan tafel."

