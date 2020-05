De coronamaatregelen in België lijken sterk op die in Nederland, maar wijken op een aantal punten toch af. Dit is de stand van zaken bij onze zuiderburen.

België voerde op 18 maart een lockdown in. Dat was eerder dan bijvoorbeeld Nederland, waar de 'intelligente lockdown' op 23 maart inging.

Op 4 mei werden de eerste versoepelingen doorgevoerd in België, een week later gevolgd door nog meer versoepelingen. Volgende week maandag (18 mei) moet de tweede fase ingaan. Op dit moment zijn deze maatregelen nog van kracht:

Onderling afstand houden

Net als in Nederland moeten Belgen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand houden.

Sinds zondag 10 mei mag elk gezin thuis maximaal vier personen die geen onderdeel zijn van het huishouden ontvangen. Dit moeten wel steeds vier dezelfde personen zijn. Ook tijdens dit bezoek moet er 1,5 meter afstand gehouden worden, waardoor wordt aangeraden in de tuin te gaan zitten als die er is.

Verplaatsing en vervoer

Belgen mogen hun huis alleen verlaten voor essentiële zaken, zoals boodschappen doen of een arts bezoeken.

In het openbaar vervoer is het bedekken van de mond en neus verplicht voor alle reizigers boven de twaalf jaar. Mondkapjes worden aangeraden, maar bijvoorbeeld sjaals zijn ook toegestaan.

De Belgische regering heeft haar burgers verzocht de druk op het openbaar vervoer zo licht mogelijk te houden, door bijvoorbeeld van eigen vervoersmiddelen gebruik te maken of de spitsuren te vermijden.

Tot zeker 19 mei mogen Belgen zich niet naar een eventuele tweede woning begeven. Ook niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

Werk

Alle bedrijven mogen sinds 4 mei het werk weer hervatten. Thuiswerken blijft de norm, op werkplekken waar dat niet kan én waar geen afstand gehouden kan worden, zijn mondmaskers verplicht.

Alle winkels mochten op 11 mei weer open. Alleen niet-medische contactberoepen, zoals kappers en schoonheidssalons, blijven nog gesloten tot zeker 18 mei.

Winkels die stoffen verkopen, mochten op 4 mei al open, omdat zij kunnen bijdragen aan de beschikbaarheid van mondmaskers.

In grote en middelgrote winkels is één klant per 10 vierkante meter toegestaan, voor een maximum van dertig minuten. In kleine winkels geldt deze maatregel niet, maar zijn mondkapjes een alternatief.

De horeca, waaronder alle restaurants, cafés en uitgaansgelegenheden, blijven gesloten. Datzelfde geldt voor andere plekken waar "eten en drank geconsumeerd wordt".

Onderwijs

Alle scholen blijven gesloten, al is noodopvang nog wel mogelijk. Pas vanaf 18 mei gaan de scholen gedeeltelijk weer open, onder strenge voorwaarden.

Zo mag elk klaslokaal maximaal tien leerlingen hebben, die onderling voldoende afstand kunnen houden. Leerlingen boven de twaalf jaar moeten een mondkapje dragen op school.

Universtiteiten en hogescholen blijven nog langer dicht. Zij moeten hun colleges voorlopig online blijven geven.

Sport en vrije tijd

Belgen mogen buiten sporten, maar met maximaal twee mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Ook moet hier eveneens de sociale afstand gewaarborgd blijven.

Sportclubs zijn nog altijd gesloten en het is verboden in teamverband te sporten. Profsport ligt nog altijd stil, het voetbalseizoen werd bijvoorbeeld begin april al stopgezet.

Alle openbare trekpleisters en vrijetijdsbestedingen blijven gesloten in heel België. Daar vallen onder meer "recreatieve, culturele en toeristische plaatsen" onder.

Grote evenementen waar vergunningen voor nodig zijn, zoals concerten en muziekfestivals, zijn verboden tot minstens 1 september.

Bij begrafenissen mogen maximaal vijftien mensen aanwezig zijn, mits zij onderling afstand houden. Huwelijken mogen voltrokken worden, maar alleen in het bijzijn van het bruidspaar, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.