Terwijl het coronavirus duizenden slachtoffers eist en de aandacht van regeringen in Latijns-Amerika beheerst, blijft een ander dodelijk virus stilletjes de ronde doen: dengue.

Dengue - in de volksmond vaak 'knokkelkoorts' genoemd, vanwege de hevige gewrichtspijnen die het met zich meebrengt - is een endemische ziekte in een groot deel van Latijns-Amerika. De komst van COVID-19 dreigt de strijd tegen dengue te ondermijnen, zeggen artsen en zorgfunctionarissen.

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) verwacht dat dit jaar zal worden gekenmerkt door een forse verspreiding van dengue. De ziekte heeft het potentieel om intensivecareafdelingen te laten vollopen en vele levens te eisen, net als het coronavirus.

Een dengue-epidemie die in 2018 begon, laat zich nog steeds voelen. Het aantal besmettingen met het virus bereikte vorig jaar een recordhoogte van 3,1 miljoen. Volgens de PAHO heeft de uitbraak tot nu toe geleid tot meer dan 1.500 doden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Dengue wordt verspreid door muggen. Uitbraken van de ziekte vinden gewoonlijk drie tot vijf jaar na de vorige epidemie plaats. De vier verschillende virusstammen die rondgaan zorgen ervoor dat iemand dengue meerdere keren kan oplopen. Een tweede besmetting leidt doorgaans tot ernstigere klachten dan de eerste.

"COVID is momenteel de ster van de show, dus dat krijgt alle aandacht, maar er zijn nog steeds problemen met dengue", zei Jaime Gomez, arts in een ziekenhuis in Floridablanca in Colombia.

Te bang om naar het ziekenhuis te gaan

Dengue is meestal niet dodelijk en kan worden behandeld met pijnstillers, maar sommige patiënten houden langdurig klachten zoals vermoeidheid, gewichtsverlies en depressie, die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid.

Ernstige dengue-gevallen worden behandeld door toediening van intraveneuze vloeistoffen. Wanneer de ziekte niet wordt vastgesteld en behandeld, kan die resulteren in dodelijke complicaties.

Door het coronavirus zijn veel mensen die mogelijk dengue hebben bang om naar een ziekenhuis te gaan, of zijn die zo overbelast dat ze worden weggestuurd, waarschuwen deskundigen.

De Colombiaanse arts Gomez zei dat de kliniek waar hij werkt het aantal nieuwe patiënten met de helft heeft zien afnemen, hoewel er in zijn provincie relatief weinig coronabesmettingen zijn.

Dengue is een tweede virus dat wordt verspreid door de Gelekoortsmug (Aedes Aegypti). Het diertje kan ook het zika-virus, Rifdalkoorts en het Chikungunya-virus bij zich dragen. (Foto: Reuters)

'Dengue doodt ook'

De PAHO maakte op 18 april bekend in de eerste vijftien weken van dit jaar ruim 1,1 miljoen meldingen van denguegevallen te hebben ontvangen. Brazilië is het zwaarst getroffen, met bijna 800.000 gevallen en zeker 221 doden.

Het aantal gevallen van dengue in Paraguay is dit jaar explosief gestegen. In de eerste vijftien weken van 2020 meldde het land 42.710 bevestigde besmettingen en 64 doden. In dezelfde periode vorig jaar waren dat 384 gevallen en zes doden.

In Costa Rica werden tot 1 mei meer dan tweeduizend gevallen gemeld, bijna drie keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. "We hebben het momenteel moeilijk met COVID-19, maar helaas blijven andere ziektes gewoon hun ronde doen", zei Rodrigo Martin, directeur van Costa Rica's equivalent van het RIVM, onlangs tegen journalisten.

De regering van Ecuador, dat hard is geraakt door het coronavirus en kampt met een overbelast zorgstelsel, meldt een afname van het aantal denguegevallen, maar volgens onderzoeker Esteban Ortiz van de Universiteit van de Amerika's in Quito ligt dat aan onderrapportage. "Het aantal gevallen is niet afgenomen, het diagnosticeren van de gevallen is afgenomen, wat bevestigt dat het systeem compleet is ingestort."

Yamileth Lopez, een zorgfunctionaris uit Panama, luidde recent de noodklok in een interview met Reuters. Knokkelkoorts heeft dit jaar al twee levens geëist in haar land. "Dengue doodt ook", zei ze.