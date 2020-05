Tot opluchting van veel ouders en kinderen zijn sinds maandag de basisscholen weer geopend. Wanneer weten we of basisscholen definitief openblijven? Daar is geen datum voor afgesproken, zegt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dinsdag in gesprek met NU.nl.

"Besluiten over het openen van de scholen nemen we stap voor stap", aldus een woordvoerder van minister Arie Slob (Onderwijs). "We kijken steeds op basis van de actuele situatie wat er mogelijk is en wat veilig kan."

Met "we" wordt het kabinet bedoeld, dat op basis van advies van het Outbreak Management Team (OMT) beslissingen neemt. Volgens dit adviesorgaan met deskundigen besmetten kinderen elkaar en oudere mensen nauwelijks en zijn er in de leeftijdscategorie onder de twintig weinig bevestigde gevallen.

Als er toch negatieve ontwikkelingen zijn, dan kan het kabinet ervoor kiezen de scholen opnieuw te sluiten. "We houden voortdurend de actuele situatie bij en bepalen op basis daarvan wat er verder gaat gebeuren", aldus de woordvoerder.

Heropening verliep over het algemeen goed

De heropening van de basisscholen is maandag over het algemeen goed verlopen, zei de PO-Raad maandag in gesprek met NU.nl. Basisscholen moesten verschillende maatregelen treffen om de verspreiding van het COVID-19-virus zoveel mogelijk te beperken.

"Scholen hebben - ook in de vakantie - onwijs hard gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen", aldus een woordvoerder van de sectororganisatie. "We hebben eigenlijk niet gehoord van scholen waarbij het uiteindelijk niet op tijd is gelukt."

