Het coronavirus heeft ook voet aan de grond gekregen in Ethiopië. Voor een groeiend aantal coronapatiënten kunnen de vaardigheden van Habtamu Kehali, de enige beademingsspecialist van het land met 109 miljoen inwoners, het verschil tussen leven en dood betekenen.

Kehali probeert uit alle macht zoveel mogelijk zorgmedewerkers een spoedcursus te geven in het mechanisch beademen van de ziekste COVID-19-patiënten.

"We hebben nu maar weinig patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Maar als dat aantal stijgt, is er een risico dat we verkeerd gebruik van beademingsmachines gaan zien", zei hij. "De patiënt kan worden blootgesteld aan complicaties zoals infecties en daardoor komen te overlijden."

Tot dinsdag waren er 250 bevestigde besmettingsgevallen in Ethiopië, bijna een verdubbeling ten opzichte van acht dagen geleden. Vijf mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Volgens de gezondheidsorganisatie WHO is ongeveer 5 procent van de patiënten zo ziek dat ze intensieve zorg en mechanische beademing nodig hebben.

Wel apparaten, maar geen specialisten

De Ethiopische minister van Volksgezondheid Lia Tadesse zegt dat Ethiopië momenteel 435 beademingsapparaten heeft en van plan is meer te kopen. Ze stelt dat ongeveer achthonderd zorgmedewerkers in staat zijn die te bedienen.

Dokter Kehali trekt dat getal in twijfel. Hij zegt dat zeer weinig mensen de benodigde specialistische vaardigheden hebben. De groep is beperkt tot hemzelf en de twaalf cursisten van een door hem verzorgde opleiding tot beademingstechnicus. Dit is de eerste dergelijke opleiding van het land.

Jannicke Mellin-Olsen, voorzitter van de in Londen gevestigde World Federation of Societies of Anaesthesiologists, legt uit dat artsen en verpleegkundigen zonder veel moeite zuurstof kunnen toedienen via maskers of buisjes in de neus van een patiënt.

Maar het verdoven en intuberen (buizen in de luchtpijp aanbrengen om lucht uit een beademingsapparaat in de longen te blazen) van patiënten is een stuk lastiger. "Vooral bij COVID-19-patiënten, omdat de ziekte zoveel verandert aan de longen", aldus Mellin-Olsen. "Dit is geavanceerde en specialistische geneeskunde. Je loopt een groot risico om meer kwaad dan goed te doen."

'We hebben gewoon geen tijd'

Kehali heeft net een tour langs Ethiopische ziekenhuizen achter de rug om te inventariseren in hoeverre ziekenhuispersoneel beademingsapparatuur kan gebruiken. Sinds eind maart heeft hij 78 zorgmedewerkers een tweedaagse spoedcursus gegeven, een kortere versie van een introductie die normaal gesproken een week in beslag neemt.

"We kunnen zien dat er een aanzienlijk tekort aan kennis is wat betreft het klinisch gebruik van deze apparaten. We proberen die kloof te vernauwen", zei hij.

Kehali erkent dat de spoedcursussen maar beperkt zullen helpen. Zijn 78 cursisten kunnen nu ondersteuning bieden. Zelfstandig een beademingsapparaat bedienen, is echter te hoog gegrepen. Daarnaast leiden reisrestricties ertoe dat zorgmedewerkers van buiten de hoofdstad Addis Abeba de trainingen niet langer kunnen bijwonen. "De training is niet toereikend en dat krijgen we vaak te horen", zei hij. "Maar we hebben gewoon geen tijd."

