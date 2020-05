Welke landen sloten de grenzen en op welke plekken in de wereld mag je niet meer samenkomen in groepen? NU.nl maakte met gegevens van de Universiteit van Oxford vijf kaarten die het wereldwijde verloop van de coronamaatregelen laten zien.

De Universiteit van Oxford houdt bij welke maatregen overheden hebben genomen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op de vijf onderstaande kaarten zijn de 155 landen te zien waarvan de Universiteit van Oxford gegevens heeft. Landen en data waar geen gegevens van beschikbaar zijn, zijn wit op de kaart.

Ruim zeventig landen hebben grenzen gesloten

Het internationale reisverkeer is grotendeels aan banden gelegd. Veel landen hebben de grens inmiddels volledig gesloten en op veel andere plekken moeten reizigers eerst in quarantaine voordat ze zich vrij mogen bewegen in een land.

Sluiten van landsgrenzen (van 1 februari tot en met 4 mei).

Steeds meer Europeanen mogen hun huis weer uit

In veel landen of regio's is er sprake geweest van een lockdown, waardoor mensen het huis bijna niet uit mochten. Deze maatregelen worden nu in veel Europese landen versoepeld. Hoe strikt de thuisblijfregels waren, verschilde per land. Zo mocht je in België nog wel naar buiten om te sporten, terwijl dit in Spanje lange tijd verboden was.

Thuisblijfmaatregelen (van 1 februari tot en met 4 mei).

Veel kinderen langere tijd zonder fysiek onderwijs

De kaart hieronder laat zien dat in de loop van maart scholen wereldwijd sloten en op veel plekken nog steeds gesloten zijn. Op 4 mei waren in zeker 93 landen de scholen al langer dan een maand dicht.

Schoolsluitingen (van 1 februari tot en met 4 mei)

Samenkomen in grote groepen op veel plekken verboden

In veel landen is, net zoals in Nederland, groepsvorming verboden. Bij uitvaarten, huwelijken en kerkelijke diensten mogen in Nederland nog wel maximaal dertig mensen komen. Om deze reden valt Nederland op deze kaart niet in de meest strikte categorie.

Verbod op samenkomsten. Wanneer kleine samenkomsten verboden zijn, zijn ook middelgrote en grote samenkomsten verboden (van 1 februari tot en met 4 mei).

Langzame versoepeling

Op basis van de bovenstaande maatregelen, en nog een aantal andere indicatoren, zoals het testbeleid en informatiecampagnes vanuit de overheid, heeft de Universiteit van Oxford berekend hoe strikt de coronamaatregelen in ieder land zijn. Ten opzichte van 1 april hadden begin mei ongeveer veertig landen hun maatregelen versoepeld.

Striktheidsindex van Oxford University. Hoe donkerder een land, des te strikter zijn de maatregelen tegen COVID-19 (van 1 februari tot en met 4 mei).

We gebruiken de data van de Universiteit van Oxford van 12 mei. Omdat dit een lopend project is, kunnen hier fouten inzitten. Zie je een fout, laat dit dan weten, dit kan aan ons via NUjij en aan de onderzoekers die aan dit project werken. We hebben ervoor gekozen om de gegevens tot 4 mei te laten zien, omdat gegevens van afgelopen week veelal nog ontbreken.