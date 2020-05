Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt dinsdag 54 nieuwe sterfgevallen, waarmee er sprake is van een van de kleinste 'dinsdagpieken' tot dusver. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 35, het kleinste aantal dat tot dusver is gemeld bij een zogeheten 'dinsdagpiek'.

Op dinsdagen zijn de aantallen vaak groter, vanwege een tragere informatiestroom naar het RIVM door het weekend. Vorige week dinsdag meldde het RIVM 86 sterfgevallen. De aantallen van vorige week kunnen echter ook beïnvloed zijn door Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.

Het dodental staat nu op 5.510, terwijl 11.378 Nederlanders zijn opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.

De laatste weken brengt het RIVM louter positievere cijfers dan voorheen. In de laatste zestien dagen was er telkens sprake van minder dan honderd nieuwe sterf- en ziektegevallen, met uitzondering van 29 april: toen werden 145 doden gemeld. Dat aantal kan echter zijn beïnvloed door Koningsdag en het weekend.

In de daaraan voorafgaande weken werden juist steevast meer dan honderd doden en ziekenhuisopnames gemeld. Het instituut schrijft dat de recente cijfers aantonen dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus effect hebben.

Tevens nam de oversterfte fors af, bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de week van 27 april tot en met 3 mei overleden ongeveer 165 meer mensen dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar. In totaal ging het om 3.299 mensen, ruim zeshonderd minder dan in de week daarvoor.

RIVM registreert alleen nog opnames waarbij COVID-19 reden is

Sinds deze week registreert het RIVM in de update alleen de nieuwe ziekenhuisopnames waarbij COVID-19 de opnamereden is. Patiënten die in het ziekenhuis belanden om een andere reden maar na een test COVID-19 blijken te hebben, worden alleen opgeteld bij het totaal aantal meldingen van ziekenhuisopnames.

Zondag was nog sprake van het kleinste aantal ziekenhuisopnames (22) sinds het RIVM deze begon te melden in de dagelijkse update.

113 Video Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

RIVM houdt versoepeling maatregelen scherp in de gaten

Van 42.984 personen is vastgesteld dat zij het virus hebben opgelopen, maar dat aantal is waarschijnlijk vele malen groter omdat niet iedereen wordt getest.

Versoepelingen van coronamaatregelen worden door het RIVM nauwlettend in de gaten gehouden. Maandag heropenden basisscholen weer de deuren en konden kappers en andere contactberoepen weer aan het werk. De versoepelingen kunnen worden teruggedraaid als de komende tijd in rap tempo relatief meer mensen besmet raken met het coronavirus.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.