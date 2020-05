In de week van 27 april tot en met 3 mei zijn ongeveer 165 meer mensen overleden dan gemiddeld in de eerste tien weken van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Daarmee is de oversterfte fors afgenomen.

In week 18 overleden in totaal 3.299 mensen in Nederland. Dat zijn er bijna zeshonderd minder dan in de week daarvoor. Toen overleden nog 3.881 mensen.

De sterfte in de week van 27 april tot en met 3 mei valt 5 procent hoger uit dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van dit jaar, toen er nog geen corona-uitbraak in Nederland was.

In de eerste tien weken van dit jaar zijn in Nederland gemiddeld 3.134 mensen per week overleden. Daarna nam gedurende een aantal weken het aantal sterfgevallen per week toe. In week 14 was sprake van een piek (5.073 overledenen).

In de afgelopen weken is echter te zien dat de oversterfte steeds verder afneemt.

Oversterfte neemt verder af

In eerdere jaren was in deze periode een daling in het aantal overledenen per week te zien. Dat komt doordat de winterperiode waarin relatief veel mensen bezwijken aan bijvoorbeeld griep dan eindigt. Als het in de lente warmer wordt, neemt deze 'wintersterfte' vervolgens af.

Het CBS blijft vooralsnog de sterftecijfers vergelijken met die van de eerste tien weken van dit jaar, omdat er dit jaar geen noemenswaardige andere virussen rondwaarden en we een zachte winter hebben gehad. Dat zorgt er dus ook voor dat er afgelopen winter minder 'wintersterfte' was dan in vorige jaren. De temperaturen in januari en februari waren vergelijkbaar met die van eind maart en april.

Daarom is het logischer om de eerste tien weken als nulpunt te nemen in plaats van het gemiddelde van eerdere jaren, toen de temperaturen anders waren en het griepvirus een grotere rol speelde.