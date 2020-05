Sinds de start van de coronacrisis is het geweld tegen politieagenten toegenomen, laat een woordvoerder van de korpsleiding dinsdag aan NU.nl weten na berichtgeving door meerdere media.

"Het gaat niet om duizenden incidenten", aldus de woordvoerder. "Maar ieder incident is er een te veel."

Er wordt bijvoorbeeld relatief veel gespuugd naar agenten. In de afgelopen periode ging het met name om verdachten die claimen dat zij besmet zijn met het coronavirus. Een mogelijke besmetting verontrust agenten, schrijft de korpsleiding op de eigen website. Enkele tientallen van hen zijn al veroordeeld tot maandenlange gevangenisstraffen.

Sinds de uitbraak van COVID-19 nam tevens het aantal meldingen over overlast toe, werd maandag bekend. In april ontving de politie 9.600 meldingen over overlast door verwarde personen, dat waren er 1.600 meer dan in april 2019.

In de afgelopen week zou de politie meer dan dertienduizend meldingen over burenruzies, geluidshinder en overlast door hangjongeren hebben ontvangen, schrijft de NOS. Dat zou bijna twee keer zoveel zijn als in dezelfde periode vorig jaar.

Veel vaker vuurwerk gegooid naar agenten

De politie publiceerde dinsdag ook de cijfers over geweldsincidenten. In totaal waren er vorig jaar 10.624 incidenten waarbij agenten het slachtoffer werden van geweld, zo'n 150 minder dan in 2018. In veruit de meeste gevallen (4.225) werden agenten alleen beledigd.

Opmerkelijk is het aantal keren dat er (zwaar) vuurwerk naar agenten is gegooid. In heel 2017 en 2018 gaat het om 22 incidenten, terwijl dat in 2019 het 94 keer gebeurde.

