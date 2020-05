De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft maandag bepaald dat sportscholen en kappers behoren tot de essentiële diensten en dus open mogen blijven tijdens de coronavirusuitbraak die in zijn land nog niet onder controle blijkt.

Bolsonaro wil de economie van zijn land weer op peil krijgen en heeft zich altijd verzet tegen strenge coronamaatregelen. "Zonder economie is er geen leven. Dan zijn er geen dokters en dan zijn er geen ziekenhuisbenodigdheden", aldus Bolsonaro maandag.

Het dodental in Brazilië aan de gevolgen van het coronavirus is maandag opgelopen met 396, een forse stijging vergeleken met de 263 van vorige week maandag. In totaal zijn in Brazilië 11.519 mensen overleden aan COVID-19. Bijna 170.000 mensen zijn positief getest op het coronavirus.

Het ministerie van Volksgezondheid liet weten dat zij niet waren geconsulteerd over het besluit om sportscholen en kappers weer open te stellen. Ze voegen er aan toe dat uiteindelijk lokale overheden verantwoordelijk zijn hoe strikt of los de maatregelen worden uitgevoerd.

Eerder had Bolsonaro al bepaald dat naast apotheken en supermarkten ook kerken en loterijkantoren worden aangemerkt als essentieel.

