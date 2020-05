De autofabriek van Tesla in Fremont in de Amerikaanse staat Californië is maandag weer begonnen met de productie, ondanks een verbod van de lokale overheid. Tesla-topman Elon Musk is bereid om er de gevangenis voor in te gaan.

In de staat Californië mogen fabrieken weer langzaam geopend worden, maar het bestuur van Alameda County, de regio waar de fabriek staat, heeft echter besloten tot eind mei alleen essentiële bedrijven de deuren te laten openen en Tesla wordt niet als een essentieel bedrijf beschouwd.

Op maandag kregen alle werknemers van Tesla een mail waarin stond dat iedereen die met verplicht verlof was gestuurd vanwege de lockdown weer officieel in dienst is. "We zijn blij om weer aan het werk te gaan en we hebben zeer gedetailleerde maatregelen getroffen om je veilheid te garanderen."

In een tweet zei Musk maandag dat hijzelf aanwezig zal zijn in de fabriek. "Als iemand wordt gearresteerd, dan zal ik vragen of alleen ik dat mag zijn."

Fabriek mag niet open zonder goedkeuring veiligheidsplannen

De bestuurders van Alameda County hebben Tesla maandag laten weten dat de fabriek niet open mag zonder dat de veiligheidsmaatregelen door hen zijn goedgekeurd. Zolang dat niet is gebeurd, hoopt de regio dat Tesla zich aan de bestaande verordening houdt zodat er niet ingegrepen hoeft te worden.

In de lockdown-verordening van Alameda County staat dat overtredingen kunnen resulteren in boetes en/of gevangenschap. Een woordvoerder van de politie zegt dat zij die verordening zullen handhaven als dat nodig blijkt.

Musk dreigt met verhuizing fabriek en hoofdkantoor

In het weekend dreigde Elon Musk de autofabriek in Fremont en het hoofdkantoor in het Californische Palo Alto te verhuizen naar Texas of Nevada. Volgens hem druisen de coronamaatregelen in "tegen die van de gouverneur, de president, de constitutionele vrijheden en gewoon gezond verstand".

Elon Musk is een fervent tegenstander van de coronamaatregelen. Eind april noemde hij de lockdown een "serieus risico" voor het bedrijf.

Ook liet hij zich in het algemeen kritisch uit over lockdowns: "Zeggen dat mensen hun huis niet mogen verlaten en dat ze gearresteerd worden als ze dat wel doen, is fascistisch. Dit is niet democratisch, dit is geen vrijheid. Geef mensen verdomme hun vrijheid terug!"