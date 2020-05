Voordat gasten een restaurant of kroeg in mogen, krijgen ze eerst een controlegesprek. Daarna mogen ze met maximaal vier personen aan een tafel of naast elkaar aan de bar zitten. Dat blijkt uit richtlijnen van Koninklijke Horeca Nederland aan hun leden die zijn ingezien door RTL Nieuws.

Als cafés en restaurants op 1 juni weer open gaan, dan mogen gasten alleen naar binnen als ze gereserveerd hebben. Bij binnenkomst moeten ze hun handen wassen en krijgen ze een controlegesprek. Daarin wordt gevraagd of zij of een huisgenoot de afgelopen 24 uur last heeft gehad van hoesten, een neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden of benauwdheid. Bij twijfel kunnen gasten geweigerd worden.

Binnen mogen aan een tafel maximaal vier personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijk huishouden. Ook aan een bar mogen maximaal vier personen naast elkaar zitten. Terwijl de gasten aan tafel of aan de bar zitten, mag het bedienend personeel vervolgens binnen de 1,5 meter de bestellingen opnemen, uitserveren en opruimen.

Als de gasten zijn vertrokken, moeten de tafels, stoelen en menukaarten grondig worden schoongemaakt.

De richtlijnen van Koninklijke Horeca Nederland zijn tot stand gekomen in samenspraak met horecaondernemers, VNO-NCW/MKB Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

