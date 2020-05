Het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van veiligheidsregio's zitten, heeft vertrouwen in het gedrag van burgers als op 1 juni de terrassen vermoedelijk opengaan. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, maandagavond.

"Het is mijn oprechte overtuiging en die is gebaseerd op mijn ervaringen van de afgelopen acht weken", zegt Bruls over de waarschijnlijke verdere versoepeling van de coronamaatregelen.

"Nederland heeft zich in die tijd grotendeels fantastisch gedragen", aldus Bruls. Zorgen over dat het steeds drukker wordt op straat, heeft hij niet. "Het is hartstikke logisch dat mensen naar buiten gaan, maar ze doen het ook echt op een andere manier. Dat kunnen we zien."

Volgens de burgemeester van Nijmegen houdt het merendeel van de bevolking zich aan de onderlinge afstand van 1,5 meter.

113 Video Hoe een 'tweede golf' van besmettingen fout kan gaan

Bruls kijkt ook 'kritisch' naar toenemende drukte

Toch erkent Bruls dat hij ook "kritisch" kijkt naar de toenemende drukte, maar hij heeft vertrouwen in het gedrag van burgers. "In het uiterste geval kun je een straat afsluiten of tegen mensen zeggen dat ze een bepaalde route moeten nemen."

"Tijdens de Nijmeegse vierdaagse hebben we zeven dagen lang enkele honderdduizenden mensen in de stad. Als je dan een matrixbord plaatst waarop staat: nu moet je linksaf slaan, geloof het of niet, maar de meeste Nederlanders doen dat."

Bruls wil ook niet "alles met maatregelen afdwingen". "Dan moeten we naar Noord-Korea en dat willen we niet. We willen niet een politiestaat zijn."

344 Video De belangrijkste versoepelingen van coronamaatregelen

'Horeca, pak je verantwoordelijkheid'

Vanaf 1 juni mogen terrassen waarschijnlijk weer open. Alle klanten moeten een zitplaats hebben en op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Ook cafés en restaurants mogen dan vermoedelijk weer open en ook daar geldt de anderhalvemeterregel en een maximum van dertig personen per horecazaak.

Vanuit de horeca klonken geluiden dat er met die regels te veel wordt gevraagd, maar Bruls is het daar niet mee eens. "Ik zou willen oproepen: pak je verantwoordelijkheid en laat nu eerst maar eens zien dat je dit goed kunt doen. Andere branches is het eerder gelukt en het gaat de horeca ook lukken."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.