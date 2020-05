De heropening van de basisscholen is maandag over het algemeen goed verlopen, zegt de PO-Raad in gesprek met NU.nl. De belangenbehartiger van basisschoolbesturen krijgt wel signalen dat sommige ouders hun kinderen thuishouden vanwege het coronavirus.

Basisscholen moesten verschillende maatregelen treffen om de verspreiding van het COVID-19-virus zoveel mogelijk te beperken. "Scholen hebben - ook in de vakantie - onwijs hard gewerkt om het allemaal voor elkaar te krijgen", aldus een woordvoerder van de sectororganisatie. "We hebben eigenlijk niet gehoord van scholen waarbij het uiteindelijk niet op tijd is gelukt."

In een checklist van de PO-Raad, waar alle scholen aan moeten voldoen, staat onder meer dat er bepaalde looproutes moeten worden uitgezet. Ook zijn er strenge hygiënemaatregelen van kracht in de scholen.

Daarbij moeten ouders en verzorgers hun kinderen afzetten en ophalen op speciaal aangewezen plekken, bijvoorbeeld via een kiss & ride-systeem. Dit leverde volgens de PO-Raad geen noemenswaardige problemen op. "Sommige scholen hadden niet één, maar meerdere afzetplekken ingericht."



Volgens de PO-Raad is er helemaal geen grote drukte ontstaan bij de schoolpleinen. "Dat heeft ook te maken met de spreiding van schooltijden; daardoor kunnen scholen de flow goed controleren."

Niet voor alle kinderen 'eerste' schooldag'

De PO-Raad heeft maandag, zoals verwacht, signalen ontvangen van ouders die hun kinderen thuis hebben gehouden vanwege het coronavirus. "De scholen houden rekening met die gevoelens en bellen ook echt niet meteen de leerplichtambtenaar", aldus de woordvoerder.

"De school gaat met de ouders en leerlingen in gesprek en kijkt of er andere opties mogelijk zijn, zoals les op afstand. Het is dus echt niet zo dat die kinderen geen les krijgen."

De sectororganisatie ziet ook dat er leraren thuisblijven omdat ze zelf in een risicogroep zitten of een partner hebben die kwetsbaar is. "Vooraf is afgesproken dat zij niet voor de klas hoeven te staan. Zij kunnen vanuit huis werken en bijvoorbeeld les geven aan de leerlingen die ook thuiszitten."

