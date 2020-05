Ruim zeven weken nadat verpleeghuizen hermetisch werden afgesloten, zijn de deuren van 25 tehuizen maandag heel voorzichtig opengegaan voor één bezoeker per bewoner. In iedere GGD-regio wordt zo getest met een versoepeling van de bezoekersregeling. Het weerzien resulteerde in blijdschap en hier en daar werd ook een traantje weggepinkt.

Het is een feestelijke dag voor verpleeghuis WZH Prinsenhof in Leidschendam. Niet alleen is het de eerste dag waarop weer beperkt bezoek wordt toegelaten, de eerste bezoeker is maandagochtend ook nog eens jarig.

Om 10.00 uur stapt de vrouw voor het eerst in ruim zeven weken de Prinsenhof weer binnen en om te vieren dat ze jarig is, wordt de hele afdeling getrakteerd. Niet met door haar meegebrachte taart, maar met taart van het verpleeghuis, want eigen eten mag tijdens het bezoek niet mee naar binnen.

Het is niet de enige regel waaraan bezoek moet voldoen. De afstandsregel van 1,5 meter moet ook in verpleeghuizen worden aangehouden, zoals bezoek tevens de handen moet wassen, vrij van klachten moet zijn en bepaalde looproutes moet aanhouden.

Een van de gelukkige verpleeghuisbezoekers (op de achtergrond) met de bezoekbegeleider (voorgrond). De bewoner zelf staat niet op deze foto. (Beeld: WZH Prinsenhof)

'Iedereen vindt dat deze situatie te lang duurt'

"Ze vond het heel erg leuk", vertelt Richard Spraakman, locatiemanager van de Prinsenhof, over de jarige vrouw die voor het eerst in bijna twee maanden weer naast haar man kon zitten. "Deze situatie duurt te lang, dat vindt iedereen."

Voor iedere bezoeker is een uur gereserveerd. Het daadwerkelijke bezoek duurt een half uur en voor de binnenkomst en het verlaten van het verpleeghuis is ook nog een kwartier gerekend.

Iedere bezoeker krijgt een begeleider, die ervoor zorgt dat de juiste voorschriften worden aangehouden. Het bezoek is op de kamer van de bewoner en daar zit niemand bij. Wel wordt tijdens het bezoek een keer gekeken of de bezoeker zich wel aan de 1,5 meter afstand houdt.

Weerzien met partner zorgde voor emoties

Ook in Vlissingen, in verpleeghuis WVO Zorg, locatie Koudekerkseweg, is bezoek maandag beperkt welkom. De eerste familieleden mogen daar om 14.00 uur bij het tehuis naar binnen. Drie patiënten ontvangen tegelijk bezoek en ze zitten in een grote ruimte, uiteraard allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar.

"Voor ons als personeel is het een beetje spannend, maar voor bewoners en familie is het een plezierige middag", zegt locatiemanager Jos Knook. "Een aantal patiënten was ook geëmotioneerd. Vaak treffen ze na weken hun partner weer. Het is logisch dat dat voor emoties zorgt."

Tijdens de test komen er in het verpleeghuis in Vlissingen dagelijks vijftien bezoekers. In de Prinsenhof, in Leidschendam, zijn dat er zes. De test duurt in totaal twee weken.

Vanaf 25 mei bestaat de mogelijkheid dat in meer verpleeghuizen de bezoekregeling wordt versoepeld. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) neemt daar in de week voor 25 mei een besluit over.

'Engeltje op onze schouder gehad'

Druk over dat het hele land over hun schouders meekijkt voelen ze in het Zeeuwse verpleeghuis niet. "Nee, we zagen dit al een beetje aankomen en hebben proactief gehandeld door te zeggen dat we hier wel voor in aanmerking zouden willen komen. We hebben ook weinig coronabesmettingen gehad. Als je te maken hebt met een uitbraak, zit je toch in een andere sfeer."

In het verpleeghuis in Leidschendam raakte geen enkele patiënt besmet. "We hebben een engeltje op onze schouder gehad", zegt Spraakman. "Mensen zijn heel blij dat ze elkaar weer kunnen zien zonder dat er glas tussen zit. Zelfs al mag je elkaar niet aanraken, is dat al heel erg fijn."

