Er komt een tweede noodpakket om de Nederlandse economie zo goed mogelijk overeind te houden in de coronacrisis. Sommige regelingen worden verlengd in de maanden juni, juli en augustus, al wordt de koers verlegd van snelheid naar gericht economisch belang. Wat kunnen we ongeveer verwachten?

Het eerste noodpakket loopt deze maand af. Op dit moment maken 2,1 miljoen werknemers en ondernemers gebruik van een vorm van staatssteun, zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vrijdag bij televisieprogramma Op1.

Samen met ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) werkt Koolmees aan een nieuw pakket dat naar verwachting binnen twee weken wordt gepresenteerd.

Het eerste pakket moest vanwege de acute nood met stoom en kokend water in elkaar worden gezet. Snelheid ging boven maatwerk.

Subsidie voor loonkosten, een bijstandsregeling voor zelfstandigen en een bedrag voor ondernemers om de vaste lasten te betalen moesten werk, inkomen en de bedrijvigheid zo veel mogelijk overeind houden.

De crisis houdt langer aan dan verwacht en dat heeft gevolgen, waarschuwde Koolmees. "Dat deze crisis geen effect zal hebben op bedrijven en op de werkgelegenheid is natuurlijk een sprookje."

Geen bonussen en dividenduitkering bij overheidssteun

Ondernemers met minimaal 20 procent omzetverlies krijgen een deel van de salarissen vergoed van de overheid (de NOW-regeling). Valt de omzet volledig weg, dan wordt maximaal 90 procent van de salarissen vergoed. Een van de voorwaarden is dat er in die periode geen personeel mag worden ontslagen.

Dat gaat veranderen, liet Koolmees vrijdag weten. Bedrijven moeten de ruimte krijgen om te herstructureren, daarom wordt ontslag tijdens staatssteun nu wel toegestaan. "We zijn in een andere fase terechtgekomen", zei de bewindsman.

Daar staat tegenover dat bedrijven geen bonussen en winstuitkeringen mogen uitkeren en het wordt verboden eigen aandelen in te kopen als de overheid een deel van de salarissen betaalt.

Er komt nog een regeling voor flexwerkers. Deze groep komt niet in aanmerking voor overheidssteun als hun contract niet wordt verlengd, terwijl werkgevers niet verplicht zijn ze in dienst te houden. De volledige Tweede Kamer vraagt het kabinet een "tijdelijke, uitvoerbare regeling" uit te werken.

Gerichte vergoeding voor vaste lasten bedrijven

Voor veel bedrijven zijn de salarissen niet de enige kosten. De huur, energielasten, softwarecontracten en investeringen lopen gewoon door. Er wordt daarom in Den Haag gesproken over een manier om ondernemers die hard worden geraakt door de coronacrisis tegemoet te komen.

Het liefst presenteert het kabinet een zo gericht mogelijke maatregel, in plaats van alle ondernemers hetzelfde bedrag over te maken zoals dat in het eerste pakket werd gedaan (de TOGS-regeling). Ondernemers kregen 4.000 euro om de vaste lasten van drie maanden mee te betalen zoals de huur. Zeer welkom voor eenmanszaken, maar voor grote bedrijven een druppel op een gloeiende plaat.

Alle bedrijfskosten overnemen is niet mogelijk, dus moet er worden gekeken naar een percentage. De hoogte daarvan en welke sectoren hiervoor in aanmerking komen, is een grote puzzel die nog gelegd moet worden.

Het economisch belang staat daarbij voor het kabinet voorop. Dat betekent niet dat er blanco cheques worden uitgedeeld, maar de kosten zijn nu even ondergeschikt aan het doel om bedrijven overeind te houden.

Bijstandsuitkering en uitstel belastingen mogelijk terug in tweede noodpakket

De zelfstandigen zonder personeel kunnen een bijstandsuitkering aanvragen (TOZO-regeling) als hun inkomsten door de crisis wegvallen. De voorwaarden zijn ruim opgezet, er wordt niet gekeken naar het eigen vermogen of naar dat van de partner. Ook is het niet belangrijk of het bedrijf überhaupt kans maakt de crisis te overleven.

Tot nu toe hebben 340.000 zzp'ers daar gebruik van gemaakt. Het ligt voor de hand om deze maatregel voor het grootste deel intact te laten, melden bronnen in Den Haag. Volgens verschillende zzp-organisaties is verlenging van het pakket met drie maanden in ieder geval "dringend noodzakelijk".