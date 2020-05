Om de overheidsfinanciën op orde te houden, verhoogt Saoedi-Arabië de btw per 1 juni van 5 procent naar 15 procent. Door de lage olieprijs en een verstoring van de economie vanwege de coronamaatregelen komt er niet genoeg geld binnen.

Ook wordt de uitkering van de in 2018 ingestelde maandelijks toelage stopgezet. In dat jaar besloot koning Salman Bin Abdulaziz Al Saud dat alle 1,18 miljoen ambtenaren in zijn land maandelijks een bedrag van 1.000 riyal (zo'n 245 euro) zouden krijgen om de stijging van de kosten van levensonderhoud te ondervangen.

Saoedi-Arabië is de grootste olie-exporteur van de wereld en lijdt onder de lage olieprijs. Bovendien zal het doorvoeren van economische hervormingen door de coronamaatregelen flinke vertraging oplopen.

In het eerste kwartaal van dit jaar heeft het land ruim 8 miljard euro meer uitgegeven dan dat er binnenkwam. "Deze maatregelen zijn pijnlijk, maar noodzakelijk om financiële en economische stabiliteit te creëren", aldus de Saoedische minister van Financiën.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.