De politie heeft sinds de uitbraak van COVID-19 meer meldingen over overlast gekregen, zo blijkt zondagavond uit cijfers die zijn opgevraagd door NRC. De politie moest vaker uitrukken voor meldingen over verwarde personen, dak- en thuislozen en jongeren.

In april kreeg de politie ruim 9.600 meldingen over overlast door verwarde personen. Dat waren er meer dan de ruim 8.000 meldingen in april 2019. Dak- en thuislozen zorgden er vorige maand voor dat de politie 2.700 keer moest uitrukken, tegenover 1.850 keer een jaar eerder.

Volgens een politiewoordvoerder worden agenten "meer geconfronteerd met mensen die van de zorg verstoken zijn geraakt, geen dagbesteding meer hebben en begeleiding ontberen".

Sinds op 23 maart de coronamaatregelen van kracht zijn, kunnen hulpverleners en psychiaters moeilijker rechtstreeks in contact komen met hun patiënten. Dak- en thuislozen hebben door de coronacrisis minder toegang tot vrijwilligerswerk of dagbesteding en daardoor slaat de verveling toe.

Hoewel de cijfers van april nog niet zijn gepubliceerd, constateert de politie dat ook de meldingen over overlast door jongeren is toegenomen. Volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls hebben jongeren een "enorme behoefte" om samen te zijn, terwijl dat nu niet mag. "Wij hebben veel gehandhaafd, dat zie je terug in de cijfers."

