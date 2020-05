De Britse premier Boris Johnson heeft zondagavond enkele versoepelingen van de lockdown in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd. Zo mogen mensen die niet thuis kunnen werken, zoals in de bouw, vanaf maandag weer naar hun werk.

Ook mogen mensen vanaf woensdag weer onbeperkt buiten sporten, naar het park en overal naartoe reizen met de auto, zolang ze maar afstand bewaren tot anderen en dat alleen doen met het eigen huishouden. Wel worden de boetes verhoogd voor het niet bewaren van "gepaste afstand", aldus Johnson.

Vóór de versoepelingen mochten mensen maar één keer naar buiten om te sporten en mochten ze niet naar het park. Het vorige devies Stay at home (Blijf thuis) wordt vervangen door het advies Stay alert (Wees waakzaam).

Johnson zei verder dat de scholen in het Verenigd Koninkrijk op zijn vroegst 1 juni gefaseerd open zullen gaan en dat horeca en andere openbare plekken pas in juli hun deuren weer mogen openen, mits het aantal besmettingen beperkt blijft.

In het Verenigd Koninkrijk liep het dodental door het coronavirus zondag met 268 op naar 31.855 en het bevestigde aantal besmettingen is met 3.923 opgelopen naar 219.183.

Schotten moeten wel binnenblijven

De Schotse premier Nicola Sturgeon gaat niet mee in de nieuwe campagne van de Britse leider Boris Johnson. Zij vaart liever haar eigen koers. "'Blijf waakzaam' is een vage term, ik roep mensen liever op om thuis te blijven", zo verwijst ze naar de aangekondigde plannen van Johnson om mensen iets meer vrijheid te geven.



Het stuit haar ook tegen de borst dat ze in de krant moest lezen wat Johnson van plan is. "Dat is niet de plek waar je zulke zaken moet lezen." Sturgeon heeft inmiddels met Johnson gesproken en op basis daarvan besloten voorlopig haar eigen maatregelen aan te houden. "We bewegen ons op verschillende snelheden. Mijn boodschap naar Schotland blijft hetzelfde: blijf alsjeblieft thuis."

