Leerlingen in het basisonderwijs gaan maandag voor het eerst sinds 13 maart weer gedeeltelijk naar school. Zondag 16 maart maakte premier Mark Rutte tijdens een persconferentie bekend dat alle scholen per direct hun deuren moesten sluiten vanwege het coronavirus. Sindsdien werden leerlingen grotendeels thuis onderwezen.

Uit verschillende onderzoeken is inmiddels gebleken dat kinderen tot twaalf jaar weinig bijdragen aan de verspreiding van het COVID-19-virus in Nederland. Mede daarom maakte Rutte tijdens een persconferentie op 21 april bekend dat de basisscholen op 11 mei hun deuren weer mogen openen. Wel moeten alle scholen maatregelen treffen om de verspreiding van het COVID-19-virus te beperken. Ze moeten hiervoor aan een checklist van de PO-Raad voldoen.

Alle basisscholen in Nederland zijn vanaf maandag verplicht om open te gaan. Leraren die in de risicogroep zitten, hoeven echter niet voor de klas te staan, en ouders die hun kind thuis willen houden hoeven niet direct consequenties van de leerplichtambtenaar te verwachten. Rutte wil dat deze ouders het gesprek met de school aangaan.

Leerlingen gaan in eerste instantie de helft van de tijd naar school. Scholen beslissen zelf hoe ze dat precies inrichten. Wel wordt geadviseerd dat leerlingen hele dagen naar school gaan, bijvoorbeeld om de dag en dan afwisselend twee of drie dagen per week om dit zo goed mogelijk bij de buitenschoolse opvang aan te laten sluiten. De reguliere bezetting van een school mag nooit meer dan 50 procent tegelijkertijd zijn.

'Meerderheid scholen gaat hele dagen open'

Ook minister van Onderwijs Arie Slob zei eind april het liefst te zien dat kinderen om de dag naar school gaan, zodat er minder contactmomenten tussen ouders zijn. Hij wil scholen echter de ruimte geven om hiervan af te wijken als de situatie daarom vraagt. Ruim 86 procent van de basisscholen gaf vorige week maandag aan hele dagen te openen, bleek uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders en de PO-Raad onder ruim duizend schoolleiders en bestuurders.

Om zich voor te bereiden op de heropening hebben basisscholen ook andere maatregelen getroffen om 1,5 meter afstand bewaren mogelijk te maken, bijvoorbeeld door het plaatsen van zogenoemde kuchschermen.

