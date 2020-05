De kans is groot dat Britten vanaf maandag vaker hun huis mogen verlaten. De Britse premier Boris Johnson houdt zondagavond een televisietoespraak waarin hij de versoepeling hoogstwaarschijnlijk zal aankondigen, schrijven Britse media.

Tijdens de toesprak zal Johnson de plannen rondom de versoepeling van de coronamaatregelen in Engeland bekendmaken. Waarschijnlijk komt de premier met een waarschuwingssysteem met vijf niveaus die het risico per gebied weergeeft. Bij 'groen' is er weinig risico, bij 'rood' juist veel.

De slogan 'Stay home' (blijf thuis) wordt volgens Britse media vervangen door 'Stay alert' (blijf waakzaam). Het is de verwachting dat Johnson zal zeggen dat Britten hun huizen meerdere keren per dag mogen verlaten om buiten te sporten. Ook wordt verwacht dat tuincentra hun deuren weer mogen openen.

Werknemers die niet vanuit huis kunnen werken, worden aangeraden terug te keren naar kantoren en fabrieken. Wel moeten de maatregelen van de regering daar kunnen worden nageleefd.

Johnson: 'Openstellen is een gevaarlijke kwestie'

Volgens Johnson is het openstellen van het land een gevaarlijke kwestie. "We zijn over de piek heen, maar nu moeten we nog harder werken om elke volgende stap goed te zetten", zegt hij tegen de Britse krant Sun on Sunday.

Noord-Ierland, Schotland en Wales mogen grotendeels zelf beslissingen over maatregelen nemen. De verwachting is echter dat de landen de Engelse maatregelen zullen volgen.

In het Verenigd Koninkrijk geldt al zeven weken een lockdown vanwege het COVID-19-virus. Tot nu toe zijn 31.587 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, het grootste aantal sterfgevallen in Europa. Wereldwijd telt alleen in de VS meer overleden coronapatiënten.

