Een groot deel van de basisscholen zou niet goed met kinderopvangorganisaties hebben overlegd hoe de buitenschoolse opvang moet aansluiten op de lessen als de scholen maandag weer opengaan. Dat zei voorzitter Felix Rottenberg van de Brancheorganisatie Kinderopvang zaterdagavond in het televisieprogramma Op1.

Rottenberg schat in dat het bij 35 procent van de scholen niet goed is gegaan. Hij noemt scholen in steden als Amsterdam, Delft en Almere als voorbeelden. In Tilburg hebben kinderopvangorganisaties volgens hem met dertig schoolbesturen niet kunnen overleggen. "Onderwijzers zijn op 27 april op vakantie gegaan: doei, we zien het daarna wel."

Kinderopvangorganisaties hebben in de afgelopen tijd ouders gebeld om te overleggen over hun wensen en vaste opvangdagen. "Dat gaat over drieduizend gesprekken. In een land dat uitblinkt in logistiek en in overleg is dat bezopen", zegt Rottenberg. Hij vindt dat de overheid hierin een leidende rol had kunnen spelen.

Rottenberg noemt de verhouding tussen scholen en kinderopvang moeizaam. "Het zijn een neef en een nicht die elkaar niet zo aardig vinden. De scholen gaan te veel hun eigen gang."

Op maandag worden de basisscholen na een sluiting van acht weken weer deels geopend.

