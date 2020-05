Immunoloog Anthony Fauci, een belangrijk lid van het crisisteam dat de uitbraak in de VS probeert te beteugelen, treft extra maatregelen omdat hij in contact is geweest met een besmette medewerker van het Witte Huis, meldt CNN zaterdag. Ook twee andere leden van het team zitten twee weken thuis.

Fauci zou geen direct contact met de besmette persoon hebben gehad, dus de kans op besmetting is klein. Daarom zal Fauci naar eigen zeggen in een "aangepaste" quarantaine gaan.

De 79-jarige immunoloog, die het als een van de weinigen aandurft om Trump weerwoord te geven, werkt de komende twee weken zoveel mogelijk vanuit huis of zijn eigen werkkamer in het kantoorgebouw van de National Institutes of Health. Ook zal hij dagelijks getest worden.

Als Fauci door het Witte Huis of het Congres wordt opgeroepen, dan zal hij daaraan gehoor geven en voorzorgsmaatregelen treffen.

Fauci is het derde lid van de taskforce dat vrijwillig in quarantaine gaat. De directeur van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC en het hoofd van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA zitten sinds zaterdag ook vrijwillig in thuisisolatie. Ze waren in contact geweest met een positief geteste medewerker van het Witte Huis.

De naam van de besmette persoon is niet bekendgemaakt. Vrijdag bleek wel dat Katie Miller, de persvoorlichter van vicepresident Mike Pence, besmet is met het coronavirus. Haar man is een speechschrijver en adviseur van president Donald Trump.

