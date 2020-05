Elon Musk dreigt het hoofdkantoor van Tesla in de Amerikaanse staat Californië te verplaatsen, omdat zijn autofabriek in Fremont nog niet open mag vanwege de coronamaatregelen.

In een tweet haalt Musk zaterdag uit naar de "ongekozen en onwetende" gezondheidsautoriteiten van Alameda County, de Californische regio waar de Tesla-fabriek is gevestigd.

"Tesla spant meteen een rechtszaak aan tegen Alameda County", twitterde Musk. Volgens hem druisen de maatregelen in "tegen die van de gouverneur, de president, de constitutionele vrijheden en gewoon gezond verstand".

Gavin Newsom, de gouverneur van Californië, zei donderdag dat fabrieken weer langzaam geopend mogen worden. Musk liet zijn werknemers op dezelfde dag weten de fabriek in Fremont de volgende dag weer gedeeltelijk op te starten. Het bestuur van Alameda County heeft echter besloten tot eind mei alleen essentiële bedrijven de deuren te laten openen en Tesla wordt niet als een essentieel bedrijf beschouwd.

Musk: 'Dit is de druppel'

In een tweet dreigt Musk de autofabriek in Fremont en het hoofdkantoor in het Californische Palo Alto te verhuizen naar Texas of Nevada. "Eerlijk gezegd is dit de druppel", schrijft hij. "Als we al actief blijven in Fremont, dan zal dat afhangen van hoe Tesla in de toekomst wordt behandeld." Musk voegt eraan toe dat zijn bedrijf de enige in Californië overgebleven autofabrikant is.

Elon Musk is een fervent tegenstander van de coronamaatregelen. Eind april noemde hij de lockdown een "serieus risico" voor het bedrijf.

Ook liet hij zich in het algemeen kritisch uit over lockdowns: "Zeggen dat mensen hun huis niet mogen verlaten en dat ze gearresteerd worden als ze dat wel doen, is fascistisch. Dit is niet democratisch, dit is geen vrijheid. Geef mensen verdomme hun vrijheid terug!"

Geen dalende lijn in dagelijks aantal sterfgevallen

In Californië zijn inmiddels 2.684 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, inclusief de 92 overledenen die er zaterdag bij werden opgeteld. Er is geen dalende lijn zichtbaar in het dagelijkse aantal sterfgevallen. Het aantal geregistreerde besmettingen neemt nog steeds toe.

In Alameda County, waar 1,7 miljoen mensen wonen, zijn tot nu toe 71 coronapatiënten overleden. Bij de Tesla-fabriek in Fremont en op het hoofdkwartier in Palo Alto werken zo'n twintigduizend mensen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.