Barack Obama heeft vrijdagavond (lokale tijd) in een conferencecall met oud-regeringsmedewerkers kritiek geleverd op de crisisaanpak van president Donald Trump. De voormalige Amerikaanse president noemde de manier waarop Trump het coronavirus heeft bestreden een "totaal chaotische ramp", melden diverse Amerikaanse media na berichtgeving van Yahoo News.

Het dertig minuten durende telefoongesprek met drieduizend leden van de Obama Alumni Association is in handen gekomen van Yahoo News. Obama zei tijdens het gesprek dat uit Trumps reactie op het coronavirus blijkt dat er tijdens zo'n wereldwijde crisis krachtig leiderschap nodig is. Oud-medewerkers hebben de inhoud van het gesprek bevestigd aan CNN.

Obama riep hiermee de alumnileden op om Joe Biden te steunen bij de komende presidentsverkiezingen. "De verkiezingen die eraan komen zijn niet alleen belangrijk omdat we een bepaald individu of een politieke partij bestrijden, maar omdat we vechten tegen een trend van egoïsme, verdeeldheid, groepsbelang en vijandigheid, die steeds sterker wordt in de Amerikaanse maatschappij", zei de oud-president. Deels door deze trend was de reactie op deze crisis volgens Obama zo "lusteloos en gebrekkig".

Obama zei verder dat het coronavirus ook onder de beste regeringen zou hebben toegeslagen, maar dat het met Trumps aanpak en mentaliteit van "naar de hel met anderen" en egoïsme een chaotische ramp is geworden.

Een woordvoerder van Obama wilde geen commentaar geven op het nieuws. Een woordvoerder van het Witte Huis zei zaterdag in een verklaring tegen CNN dat Trumps aanpak ongekend is en Amerikaanse levens heeft gered.

Door het coronavirus zijn er in de VS al bijna 80.000 doden gevallen. Ruim 1,3 miljoen Amerikanen zijn besmet geraakt.

