Vanaf 1 juni is het verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen in het openbaar vervoer (ov), omdat het waarschijnlijk niet altijd mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Je kan zelf een mondkapje aanschaffen of maken. Op Rijksoverheid.nl staan daarvoor de volgende instructies:

Benodigdheden:

textiel

elastiek

schaar

naald en draad/naaimachine

Hoe maak je je eigen niet-medische mondkapje?

Was eerst het textiel dat je gaat gebruiken op 60 graden.

Knip twee stukken textiel uit van 20 bij 27 centimeter en neem twee bandjes elastiek van 18 centimeter lang.

Leg de twee stukken textiel op elkaar. Vouw de lange zijden een halve centimeter om en naai ze aan elkaar vast.

Vouw de korte kanten ruim 1,5 centimeter naar binnen en naai ze vast.

Trek daar de elastieken doorheen en maak er een knoop in.

Zorg dat het mondkapje goed aansluit op het gezicht. Stel daarvoor de knopen in het elastiek bij wanneer nodig.

Schuif de knoop in de zoom, rimpel de stof zodat het goed over je mond, neus en kin past en naai het elastiek vast aan de stof.

Hoe gebruik je je eigengemaakte mondkapje?