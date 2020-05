Het was zaterdag in veel regio's drukker dan normaal tijdens de coronacrisis, melden de veiligheidsregio's. Vooral in steden, bij bouwmarkten en in recreatiegebieden gingen veel Nederlanders erop uit.

Volgens de veiligheidsregio's kwam de grotere drukte onder meer doordat het zondag Moederdag is. "We zien al een tijdje dat mensen er steeds vaker op uit gaan. Die beweging is met Pasen ingezet en ieder weekend lijkt het weer iets drukker te worden", zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad.

De drukte leidde, op enkele uitzonderingen na, niet tot bekeuringen van handhavers. De meeste mensen leken zich aan de 1,5 meter afstand te houden. Vooral in de omgeving van winkels in de centra van steden lijkt dit volgens de veiligheidsregio's soms echter toch lastig vol te houden. Op sommige plekken werd zaterdag daarom alsnog ingegrepen.

Drukte in Amsterdam

'Honderden mensen weggestuurd uit park aan de Amstel'

Het Parool meldt dat in politieagenten en handhavers in Amsterdam honderden hebben weggestuurd uit park Somerlust aan de Amstel. Ook in het Vondelpark werd vanwege drukte maatregelen genomen. Zo was toegang alleen via de hoofdingang nog mogelijk. In Leiden is zaterdagmiddag de Haarlemmerstraat enige tijd afgesloten wegens drukte.

In Leeuwarden en Utrecht riepen handhavers en de gemeente mensen via Twitter op om op drukke momenten niet naar de binnenstad te komen. In Leeuwarden was het vooral op de Nieuwestad druk. In Groningen stonden vooral bij winkels waar cadeaus voor Moederdag worden gekocht rijen, schrijft RTV Noord.

RTV Drenthe meldt dat ook in de hoofdstraat van Zwolle bij sommige winkels mensen buiten in rijen stonden te wachten. In die stad gingen ook veel mensen met een bootje de grachten op. 1,5 meter afstand houden lukte daar over het algemeen goed. Ook in Arnhem bleef de drukte, ondanks rijen voor winkels, beheersbaar, schrijft De Gelderlander.

Ook drukte in treinen richting strand

De drukte in natuurgebieden was zaterdag beheersbaar, maar op Amsterdam Centraal moest de politie wel ingrijpen bij de trein naar Zandvoort.

"Normaal zijn in deze tijd twee treinen per uur naar Zandvoort genoeg", zei een woordvoerder van NS in gesprek met NU.nl. "Maar door de grote stroom aan dagjesmensen, was dit niet meer voldoende." Volgens de woordvoerder vertrokken de meeste mensen nadat ze werden aangesproken.

In Zandvoort was het zaterdag toch druk

Steden nemen maatregelen om drukte te voorkomen

In sommige steden werden voorafgaand aan het weekend al enkele maatregelen genomen om drukte te voorkomen. De gemeente Leidden zette zogenoemde 'anderhalvemetermaatjes' in, die er op een positieve manier voor moesten zorgen dat het winkelend publiek in de Haarlemmerstraat en Donkersteeg voldoende afstand zou houden.

Ook in de binnenstad van Eindhoven werden zogenoemde 'city hosts' ingezet. De city hosts spreken mensen aan als zij zich niet aan de nieuwe maatregelen in de binnenstad houden. Zo zijn er pijlen aangebracht op de vloer om ervoor te zorgen dat iedereen aan de juiste kant van de straat loopt. Daarnaast wordt er op camerabeelden gekeken of iedereen zich tijdens de coronacrisis netjes aan de regels houdt. Ook in Den Bosch wordt met borden en pijlen aangegeven waar mensen mogen lopen, meldt het Brabants Dagblad.

"Vaak is aanspreken of waarschuwen voldoende", zegt Bruls. "Tóch moeten mensen goed blijven nadenken voor ze erop uit gaan: dat ze afstand houden, is goed, maar vermijd ook drukte. Vind je het te druk in de stad, in een (winkel)straat of in een park? Neem dan alsjeblieft een andere route of keer om, ga naar huis en kom een andere keer terug", luidt zijn waarschuwing.

