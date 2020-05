Mensen trekken deze (voorlopig laatste) zomerse dag volop de natuur in, zegt Staatsbosbeheer zaterdag in gesprek met NU.nl. Hoewel het gebrek aan ruimte soms tot spanningen leidt, zijn er nog geen grote problemen ontstaan.

"Op het water is het nu al druk en worden in de loop van de middag nog meer bootjes verwacht", aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Met name in de Biesbosch wordt rekening gehouden met veel waterrecreanten.

In Zuid-Holland is veel verkeer richting het strand te zien. In de rest van het land zijn mensen vooral op de (race)fiets gestapt. Bijvoorbeeld in Almere, maar ook op de mountainbikeroute in Noordwijk. "Over die route hebben de afgelopen weken zo veel mountainbikers gefietst, dat het zand op sommige plekken mul is geworden." Dit had een sluiting van een gedeelte van de route tot gevolg.

De drukte levert tot nu toe echter geen grote problemen op. "Zoals het er nu uitziet, houden mensen zich aan de coronaregels en recreëren de meeste mensen in hun eigen omgeving."

Wel krijgt Staatsbosbeheer steeds vaker meldingen binnen van vaste bezoekers van natuurgebieden die zien dat mensen zich niet aan de regels houden. Zo lopen er honden los in gebieden waar dit eigenlijk niet mag en komen mountainbikers op plekken waar niet gefietst mag worden.

Volgens Staatsbosbeheer heeft dit al voor enkele opstootjes gezorgd. "Wanneer hier wat van wordt gezegd, dan kunnen mensen daar heel boos op reageren. Waarschijnlijk hebben ze door de anderhalvemeterregel een kort lontje gekregen."

NS vraagt mensen niet de trein richting het strand te pakken

De NS sprak eerder op zaterdag de hoop uit dat mensen die met de trein naar het strand willen, toch thuisblijven. Het is namelijk erg druk in de treinen.

Met name de trein richting Zandvoort zit vol. "Samen moeten we grote drukte voorkomen, de trein is even geen uitje", aldus de NS.

