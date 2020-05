Het totale aantal overlijdensgevallen in Nederland als gevolg van het coronavirus is zaterdag met 63 toegenomen, blijkt uit de dagelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 58 mensen werden vanwege het virus opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal COVID-19-doden liep op zaterdag 2 mei nog op met 94. Er werden toen 97 nieuwe opnames gerapporteerd. Vrijdag werden 71 nieuwe overledenen en 35 nieuwe opnames gemeld.

Het daadwerkelijke aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnames ligt hoger: het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen, en daar zit soms een dagenlange vertraging in.

Het totale aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus staat nu op 5.422. Sinds de uitbraak van het virus zijn 42.382 mensen positief getest. In de afgelopen 24 uur werden 289 nieuwe besmettingen gemeld.

Volgens het RIVM laten de recente cijfers zien dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus het gewenste effect hebben. Op 29 april werden er voor het laatst meer dan honderd doden gemeld. In eerdere weken lag dat aantal steeds boven de honderd.

