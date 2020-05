In de cruciale maand maart is verpleeghuispersoneel minder op het coronavirus getest dan mogelijk was, zo blijkt uit onderzoek van onder meer Trouw. De regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden door laboratoria te strikt gehanteerd en er was geen overzicht van de beschikbare capaciteit.

Verpleeghuizen wilden hun personeel vanaf begin maart laten testen op de aanwezigheid van het coronavirus, maar werden geweigerd door laboratoria die toen nog wel capaciteit hadden. Die hielden zich vast aan de richtlijn van het RIVM dat verpleeghuismedewerkers met klachten thuis moesten blijven en niet getest mochten worden.

Het RIVM zegt in een reactie dat de richtlijn niet dwingend was, maar richtinggevend. "Uiteraard kunnen zorgprofessionals eigen afwegingen maken", zegt een woordvoerder.

De onduidelijkheid over de regels leidde ertoe dat verpleeghuismedewerkers begin maart niet getest werden, zegt directeur Peter Hoppener van zorgorganisatie Vivent uit Den Bosch. "Terwijl nu blijkt dat personeel ongewild voor een flink deel van de besmettingen heeft gezorgd."

Wildgroei aan laboratoria door marktwerking in zorg

Uit het onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, Argos en De Groene Amsterdammer komt naar voren dat er geen landelijk overzicht van de testcapaciteit was. Door marktwerking in de zorg is er een wildgroei aan laboratoria ontstaan, waardoor het overzicht volgens GGD-medewerkers en arts-microbiologen zoek is.

Het ministerie van Volksgezondheid laat in een reactie aan de krant weten dat reguliere diagnostiek in Nederland decentraal is georganiseerd. Het ministerie heeft eind maart een landelijke coördinatiestructuur opgezet om "een vollediger inzicht te verkrijgen in de testcapaciteit".

