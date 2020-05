Opnieuw zijn op twee Brabantse nertsenbedrijven besmettingen met het coronavirus onder nertsen vastgesteld, meldt minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdagavond. Eind april werd op twee andere bedrijven in de provincie ook al het coronavirus aangetroffen.

De nieuwe besmettingen zijn vastgesteld op bedrijven in de gemeente Deurne en in de plaats De Mortel (gemeente Gemert- Brakel). Dit laatstgenoemde bedrijf is een locatie van een houder van een al eerder besmet bedrijf in Milheeze. Ook in Laarbeek werd het virus eerder al op een bedrijf aangetroffen.

De komende tijd worden ook andere nertsenbedrijven in het gebied onderzocht. Door middel van bloedonderzoek wordt bekeken of hier ook dieren besmet zijn geraakt.

Naar aanleiding van de eerste besmettingen is het ministerie eind april een onderzoek gestart op deze twee bedrijven. Uit eerste resultaten blijkt dat een coronabesmetting bij nertsen kan leiden tot longontsteking, maar dat maar weinig dieren erge klachten krijgen of overlijden. Vooral hoogdrachtige dieren lijken risico te lopen. Ook is duidelijk geworden dat de nertsen de ziekte onderling hebben doorgegeven en dat er niet alleen besmetting van mens op dier heeft plaatsgevonden.

Daarnaast schrijft de minister dat het coronavirus in stofdeeltjes in de stal is aangetroffen. Het is nog niet bekend of mensen via deze deeltjes besmet kunnen raken. Er is geen virus in de luchtmonsters buiten de stal gevonden. De komende weken worden er meer metingen verricht binnen en buiten de stallen.

Wegen rond besmette bedrijven afgezet in straal van 400 meter

De burgemeesters van de twee gemeentes waar de eerste besmette bedrijven liggen, besloten eerder al op advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om de wegen in een straal van 400 meter rondom de bedrijven uit voorzorg af te zetten. Ook bij de twee nieuwe bedrijven zal dit worden gehandhaafd.

Het RIVM zal binnenkort, als er meer metingen zijn verricht, opnieuw met een risicobeoordeling komen. Naar verwachting zal het tot eind mei duren voordat de laatste luchtmonsters zijn verzameld en geanalyseerd.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.