Vanaf maandag gaan de basisscholen na acht weken weer deels open, maar het coronavirus is nog lang niet weg. Kunnen leraren weer met een gerust hart voor de klas staan en hoe zit het met de besmetting van kinderen? NU.nl sprak erover met minister Arie Slob (Onderwijs). "Ik kijk ernaar uit, maar 11 mei is wel even een moment."

Vindt u het spannend?

"Het is dubbel. Natuurlijk is het heel fijn dat na acht weken de basisscholen weer deels open kunnen, maar aan de andere kant is het nog steeds geen gewone situatie."

Kunt u het onderwijspersoneel verzekeren dat zij veilig aan het werk kunnen?

"Het RIVM vindt het risico aanvaardbaar, kinderen mogen ook al langer samen spelen. Maar er zijn altijd risico's met betrekking tot het virus. Niet alleen in de school, ook in de samenleving. Absolute garantie krijgt niemand, ook niet als je thuisblijft.

We weten dat er meer kan als iedereen zich aan de voorschriften houdt. Op basis van de adviezen is het verantwoord de scholen deels te openen."

Moest u ondanks die adviezen van de experts lang nadenken over dit besluit?

"We hebben de drie ankerpunten: kwetsbare mensen beschermen, zorgen dat de ziekenhuizen het aankunnen en het virus zoveel mogelijk indammen. Op basis daarvan is er weer wat meer ruimte.

Het primair onderwijs heeft als eerste een deel van die ruimte gekregen. Daar ben ik erg blij mee. Het is wat dat betreft ook dringen, want er zijn meer sectoren die heel graag open willen.

Het is ook spannend als je de eerste bent, maar gezien de beperkte risico's is het een te verantwoorden besluit."

Onderwijspersoneel met coronaklachten kan sinds 6 mei worden getest. Zijn er genoeg testen?

"Ja. Dat is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport gegarandeerd. Daar hoeft niemand bezorgd over te zijn."

In de weken voordat de scholen moesten sluiten werd er niet gesproken over het testen van onderwijspersoneel, nu is het een belangrijk onderdeel van het besluit om de basisscholen weer te openen. Was testen toen niet belangrijk?

"Dat lag aan de fase waar we toen in zaten. Toen het virus net uitbrak, zijn er stap voor stap keuzes gemaakt.

De discussie over testen is pas later veel groter geworden. Eerst waren die testen terecht gericht op de mensen in de zorg. Nu het land wat meer open gaat, wordt het testbeleid ook breder."

Leraren met een partner die in de risicogroep vallen, moeten in overleg met de school bepalen of ze wel of niet kunnen werken. Vakbonden vrezen dat werknemers gedwongen worden op te dagen en daarmee een risico kunnen vormen voor hun partner.

"Als je als onderwijspersoneel zelf tot de risicogroep behoort, dan mag je niet eens naar school. Ook niet als je klachten hebt. Dat blijft zo.

Wij kunnen niet vanuit Den Haag overzien wat er moet gebeuren als je partner tot de risicogroep behoort. Dat moet op het niveau van werkgever en werknemer worden besproken. Dat lijkt me een verstandige manier.

We zullen de eerste weken allemaal volgen hoe zich dat ontwikkelt. Ook voor ouders die zich zorgen maken omdat ze bijvoorbeeld in de risicogroep zitten geldt: ga in gesprek met de school. We staan niet direct met de leerplichtambtenaar bij de voordeur."

Aanvankelijk wilde u de scholen pas openen nadat een RIVM-onderzoek over de verspreiding van het virus binnen gezinnen was afgerond. Dat onderzoek loopt waarschijnlijk nog maanden. Waarom opent u wel de scholen?

"We kregen in het begin adviezen van het RIVM gebaseerd op Chinese data. Ik vind het belangrijk om ook in eigen land onderzoek te hebben gedaan bij nieuwe keuzes die we maken om de scholen weer te openen.

Het RIVM is hier met meerdere onderzoeken bezig. Naast het volgen van gezinnen gebeurt dat ook via de huisartsenposten, bloedonderzoeken en er wordt bijgehouden wat er in de ziekenhuizen gebeurt. Al die onderzoeken gaan ook door.

Er zijn volgens het RIVM voldoende nationale en internationale onderzoeken om een advies te geven waarop het kabinet een verantwoorde keuze kon maken. Ook al zijn niet alle onderzoeken afgerond. Even leek het erop dat er helemaal geen Nederlandse data was, dat was niet de afspraak.

Het beeld is over het algemeen dat kinderen minder snel ziek worden en minder besmettelijk zijn dan volwassenen."

We kunnen nog steeds niet uitsluiten dat kinderen het virus niet doorgeven.

"De risico's zijn beperkt. Dat blijkt uit de enorme berg data uit Europa en China. Natuurlijk geeft een onderzoek weleens een andere richting aan, maar overwegend is het beeld dat kinderen een kleine rol spelen bij de verspreiding van het virus.

We kijken natuurlijk ook bij onze eigen scholen of we kunnen doorgaan op de ingeslagen weg of dat we een stap terug moeten doen."

Wanneer moeten we stap terug doen?

"Dat is speculeren en dat wil ik niet te lang doen. Maar als er een situatie komt dat we weer ruimte moeten inleveren, dan moeten we weer nieuwe afwegingen maken."

Wie bepaalt of een kind naar huis moet wanneer hij of zij verkouden is?

"Er zijn duidelijke afspraken gemaakt voor de ouders en het onderwijspersoneel. Bij verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest en koorts moet je thuisblijven."

Het kan toch gebeuren dat er toch een verkouden kind naar school gaat?

"In dat geval worden de ouders opgebeld en moet het kind worden opgehaald. Dat gebeurde ook buiten coronatijd als een leerling ziek was."

Wat is de definitie van een loopneus?

"Dat moet je niet aan mij vragen, ik ben geen medicus."

Een leraar of ouder toch ook niet?

"Als iemand een loopneus heeft, dan merk je dat echt wel.

We hebben voorschriften, we gaan ervan uit dat mensen daarmee uit de voeten kunnen. Heb je klachten, ook milde, dan moet je thuisblijven. Ben je toch op school, dan moet je naar huis toe. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt."

Er zijn leerlingen die een onderwijsachterstand hebben opgelopen. Wat kunt u die kinderen bieden?

"Ik ben bezig met plannen om scholen te helpen achterstanden weg te werken. Dat kan in de zomer, maar dat wordt geen verplichting.

Ook in het komend schooljaar blijven we hier aandacht aan geven."

