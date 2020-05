Het asielzoekerscentrum (azc) in Sneek aan de Jancko Douwamastraat wordt met ingang van vrijdagmiddag drie dagen preventief gesloten, nadat 22 bewoners positief testen op het coronavirus. Ook is besloten om alle bewoners en medewerkers, die nog niet getest waren, te testen.

Afgelopen maandag testte één bewoner positief op het coronavirus. Daarna kwamen er meer besmettingen aan het licht. Deze personen zijn met hun gezinsleden in quarantaine geplaatst.

"Dat betekent dat het gezin in de eigen woonruimte moest verblijven, waar zij een eigen toilet en douche tot hun beschikking hebben. Voor hun vuile was en voor eten en drinken werd gezorgd, zodat zij hun woonruimte niet hoefden te verlaten", aldus locatiemanager Benny Schonewille.

Op dit moment vertonen alle patiënten milde klachten en hoeft er niemand naar het ziekenhuis. Ook testten een aantal bewoners positief die nog geen klachten hadden, aldus woordvoerder Marcel de Jong van GGD Fryslân. In het azc verblijven geen mensen die zeventig jaar of ouder zijn of tot de risicogroep behoren. In totaal zijn hiervoor in Nederland in totaal veertien besmettingen vastgesteld in azc's.

GGD Fryslân test nu indien nodig ook contacten van coronapatiënt

In overleg met de GGD is vervolgens besloten is om alle honderd bewoners van twee afdelingen van het azc te laten testen. Vijftien van hen testten positief. Daarna is besloten om alle bewoners en medewerkers te gaan testen. In het azc is maximaal plaats voor zeshonderd bewoners.

Het testbeleid van de GGD Fryslân is sinds 7 mei verruimd. Net als op landelijk niveau worden zorgmedewerkers en patiënten in risicogroepen, jeugdtrainers en leraren en medewerkers in de kinderopvang getest bij klachten. Maar omdat het de provincie weinig besmettingen telt, kunnen nu ook mensen die in contact zijn geweest met een coronapatiënt ongeacht of zij klachten vertonen worden getest. Wel wordt een afweging gemaakt of dit nodig is.

