Het aantal Nederlandse coronapatiënten op de intensive care is gedaald tot 564. Dat zijn er twintig minder dan donderdag, meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, vrijdag.

Van de 564 patiënten liggen er vijftien op een Duitse intensive care. Dat zijn er drie minder dan gisteren. Die patiënten zijn teruggeplaatst naar Nederland.

Er liggen 414 niet-coronapatiënten op een intensivecareafdeling. Dat zijn er 26 minder dan donderdag. In totaal liggen er dus 978 patiënten op de ic. Dat is ruim binnen de normale capaciteit van 1.150 bedden.

Volgens Kuipers vlakt de afname per week langzaam af. Deze week verminderde het aantal coronapatiënten op de ic met 170, de twee weken ervoor met 200 en 240.

In percentages blijft de wekelijkse afname ongeveer 20 procent. "Als deze trend zo doorzet, zitten we eind volgende week op 435 COVID-patiënten op de ic", aldus Kuipers.

Veel testen belangrijk voor voorspelling ic-opnames

In totaal liggen er vrijdag 1.189 coronapatiënten op een normale verpleegafdeling van een ziekenhuis.

Volgens Kuipers voorspelt het aantal ziekenhuisopnames niet hoeveel patiënten er de komende tijd op de ic komen te liggen, omdat ic-opname vaak al binnen een dag na ziekenhuisopname plaatsvindt. "We hebben dus andere voorspellers nodig. Met name laagdrempelig testen is belangrijk."

