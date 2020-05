De Efteling streeft ernaar om op woensdag 20 mei weer te heropenen, meldt het attractiepark vrijdag in een update op de website. Vanwege het coronavirus was het park sinds 14 maart gesloten.

"In goed overleg met de veiligheidsregio's, heeft de Efteling besloten om met concrete stappen toe te werken naar een heropening van het attractiepark. We streven ernaar om op 20 mei 2020 onze deuren weer te openen", staat in de update.

Voorafgaand aan de heropening wordt er in het park getest met een kleine groep medewerkers als gast. Op 18 en 19 mei wordt er daarnaast een test gedaan met een selecte groep abonnementhouders.

Sinds vrijdag is vakantiepark Efteling Bosrijk, nabij het park, al in aangepaste vorm geopend voor verblijfsgasten. Op 16 en 17 mei zijn ook medewerkers met hun gezin daar welkom. Vakantiepark Efteling Loonsche Land en Efteling Hotel heropenen, net als het park zelf, op 20 mei.

Tijdens de periode voorafgaand aan de opening zijn gasten alleen welkom op uitnodiging en bij inschrijving. Na afloop van iedere fase vindt een evaluatie plaats en wordt, waar nodig, bijgestuurd.

Vooraf reserveren en maximum aantal tickets

Op 20 mei opent het attractiepark ook voor reguliere gasten. Wel moeten gasten een ticket reserveren en is er een maximum aantal tickets beschikbaar. Via de update worden bezoekers daarnaast aangespoord om bij het maken van reisplannen rekening te houden met de landelijke maatregelen van het land waar ze wonen.

Eerder op vrijdag maakte ook attractiepark Walibi Holland bekend de deuren weer te openen. Het park in Biddinghuizen opent op 25 mei voor bezoekers.

