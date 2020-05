De zwembranche heeft vrijdag het protocol gepubliceerd met regels en aanwijzingen voor de opening van de binnenbaden. Om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden worden bezoekers gevraagd thuis naar de wc te gaan en moeten zij naderhand thuis douchen, terwijl bij het banenzwemmen serieus overwogen moet worden om eenrichtingsverkeer in te stellen.

Zwemmers worden dan gevraagd om van baan te wisselen als zij heen- en weer willen zwemmen. Inhalen is uit den boze.

Ook buiten het zwembad moeten duidelijke routes zichtbaar zijn. Bezoekers moeten te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen houden. Als dat niet kan, moeten beschermingsmiddelen, zoals een bril en mondkapjes, op voorraad zijn.

Bezoekers worden daarnaast gevraagd om thuis alvast zwemkleding onder de eigen kleding aan te doen. Alleen kinderen kunnen zich bij het zwembad omkleden. Zwembaden moeten speciale ruimtes inrichten waar bezoekers zich na het zwemmen kunnen ontdoen van hun badkleding.

Om het besmettingsgevaar verder te verminderen worden bezoekers gevraagd om niet eerder dan tien minuten van tevoren aanwezig te zijn op locatie. Mocht men op locatie toch ineens de noodzaak krijgen voor een bezoek aan het toilet, dan is dat mogelijk: na elk bezoek moeten wc's worden ontsmet. Desalniettemin worden bezoekers met klem gevraagd om het tot thuis op te houden.

Verantwoordelijkheid voor starten zwemactiviteiten ligt bij lokale zwembesturen

De verantwoordelijkheid om activiteiten zoals ouder en kind-, recreatief- en schoolzwemmen weer door te laten gaan, ligt bij lokale zwembesturen, bevestigt een woordvoerder van de KNZB aan NU.nl. "Zij moeten in gesprek met veiligheidsregio's en gemeentes bepalen in hoeverre zij voorbereid zijn."

Hoewel de optie tot schoolzwemmen aanwezig is, is niet duidelijk of er gebruik van wordt gemaakt. De woordvoerder van de KNZB laat desgevraagd weten dat "zwembaden en gemeenten zelf moeten beslissen of de lessen doorgang kunnen vinden". Voor het ouder/kind-zwemmen geldt dat één ouder aanwezig mag zijn.

