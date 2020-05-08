الآن وقد انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وانخفض الضغط على منظومة الرعاية الصحية منذ بعض الوقت، قررت الحكومة أن الوقت قد حان لتخفيف التدابير المُطبقة لمواجهة انتشار الفيروس. بدءًا من فتح الشرفات إلى إعادة فتح النوادي الرياضية والجنسية: هذا هو المسار الذي تأمل الحكومة من خلاله الخروج من أزمة كورونا.

تؤكد الحكومة على أنه يمكن أن يتم إلغاء تخفيف التدابير مرة أخرى إذا كان يلزم حقًا القيام بذلك. وينطبق على كل تاريخ في هذا المسار المُخطط من قبل الحكومة شروط ألا يكون عدد الإصابات بالفيروس قد ازداد بشكل كبير وأن تكون منظومة الرعاية الصحية لا تزال قادرة على تحمل الضغط.

11 مايو/أيار 2020:

يمكن العودة مرة أخرى لممارسة معظم المهن التي تنطوي على اتصال مع الأشخاص الآخرين. يمكن لمصففي الشعر وأخصائيي التجميل وأخصائيي العناية بالجسم (الباديكير) وأخصائيي البصريات ومُدربي قيادة السيارات العودة إلى العمل، شريطة أن يحافظوا على مسافة الـ 1.5 متر أثناء عملهم قدر الإمكان. يجب أن يكون العملاء ممن لا تظهر عليهم أي أعراض، ولا ينتمون إلى الفئات الأكثر عُرضة للخطر، وأن يحجزوا موعدهم مُسبقًا.

يمكن للجميع ممارسة الرياضة في خارج المنزل مرة أخرى، بما في ذلك الكبار. ومع ذلك، يجب على الرياضيين الحفاظ على وجود مسافة 1.5 متر فيما بينهم. لا يزال الحظر ساريًا على الرياضات التي يكون فيها الاتصال مباشر بين الأشخاص. يكون الاستحمام في المنزل، ولا يتم لعب أي مباريات.

سوف يتم فتح المكتبات.

سوف تتم إعادة فتح حمامات السباحة الداخلية للأطفال الأحداث "القُصر".

سوف يتم فتح المدارس الابتدائية ويذهب الطلاب إلى المدرسة نصف الوقت. سوف يتم فتح تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بالكامل. كما سيتم فتح مراكز رعاية الأطفال ورعاية ما بعد الدوام المدرسي.

1 يونيو/حزيران 2020

سوف تعمل وسائل النقل العام مرة أخرى وفقًا لجدول مواعيد الخدمة بالكامل، ولكن بنسبة 40 بالمائة من السعة. ارتداء قناع الفم والأنف غير الطبي إلزامي. يجب على المسافرين اقتناء أقنعة الفم والأنف الخاصة بهم بأنفسهم. أي شخص لا يرتدي قناع الفم والأنف في وسائل النقل العام سيتم فرض غرامة عليه. ومن غير المعروف حتى الآن قيمة هذه الغرامة.

ستتم إعادة فتح المدارس الثانوية.

يُسمح بإعادة فتح الشرفات مرة أخرى. يجب على جميع العملاء الجلوس وأن يحافظ كل منهم على مسافة 1.5 متر على الأقل بينه وبين الآخرين.

يمكن لمرافق تقديم الطعام الأخرى أن تفتح أبوابها مرة أخرى. وهنا أيضًا يجب مراعاة قاعدة المتر ونصف بين الأشخاص. يُسمح بتواجد ثلاثين شخصًا كحد أقصى (ضمنهم الموظفين) في منشأة تقديم الطعام.

سيتم فتح دور السينما والمتاحف والأماكن الأثرية أيضًا، وهنا أيضًا يسري تطبيق نفس القواعد المُطبقة في قطاع المطاعم. يُسمح بتواجد ثلاثين شخصًا كحد أقصى في الداخل في كل مرة، ويجب على كل منهم الحفاظ على مسافة 1.5 متر بينه وبين الآخرين، ويجب على الزوار الحجز مسبقًا.

15 يونيو/حزيران 2020:

في التعليم المهني الثانوي (mbo)، يمكن إجراء الامتحانات العملية مرة أخرى ويمكن إعطاء الدروس.

1 يوليو/تموز 2020:

يمكن فتح أماكن الاستحمام والمراحيض في المعسكرات وحدائق العطلات مرة أخرى.

يمكن لمائة شخص بدلًا من ثلاثين شخصًا زيارة مرافق تقديم الطعام والمؤسسات الثقافية في الوقت نفسه. وهذا ينطبق أيضًا على خدمات الكنيسة وحفلات الزفاف والمؤتمرات.

1 سبتمبر/أيلول 2020:

يمكن فتح الجيم والساونا والمقاصف الرياضية ومقاهي (الحشيش) والكازينوهات مرة أخرى. يمكن للعاملين في مجال الجنس أيضًا العودة إلى العمل مرة أخرى.

يمكن للجميع ممارسة الرياضات التي يكون فيها الاتصال مباشر بين الأشخاص والرياضات الداخلية. يمكن للرياضيين لعب المباريات مرة أخرى، وهذا ينطبق أيضًا على كرة القدم الاحترافية.

بعد 1 سبتمبر/أيلول 2020:

لم تعلن الحكومة بعد عن خطة للأحداث التي تجتذب حشودًا كبيرة، مثل المهرجانات والحفلات الموسيقية. وسيتم اتخاذ القرار بشأن ذلك قبل 1 سبتمبر/أيلول 2020.

لم تحدد الحكومة موعدًا دقيقًا، ولكن يجب على الناس العمل من المنزل قدر الإمكان في الأشهر المقبلة.

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