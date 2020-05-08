Bakanlar Kurulu, gerçekten gerekli olursa, yumuşama kararlarının iptal edilebileceğini vurguluyor. Ayrıca planlanan yol haritasındaki her bir tarih için, enfeksiyon sayısının çok fazla artmaması ve sağlık bakımının baskıya hala dayanabiliyor olması koşulları geçerli olacak.

11 Mayıs:

Temas gerektiren mesleklerin çoğunun tekrar icra edilebilecek. Berberler, güzellik uzmanları, pedikürcüler, gözlükçüler ve sürüş eğitmenleri tekrar iş başı yaptı. Ancak mümkün olduğu kadar 1,5 metre mesafeyi korumaları gerekiyor. Müşterilerin sağlık şikayetleri olmamalı, risk grubuna dahil olmamalı ve önceden randevu almalılar.

Yetişkinler dahil herkes tekrar açık havada egzersiz yapabilecek. Ancak, sporcuların kendi aralarında 1,5 metre mesafeyi korumaları gerekecek. Temas sporları için birkaç kural daha geçerli olacak. Duşun evde alınması gerekecek ve müsabakalar gerçekleştirilmeyecek.

Kütüphaneler tekrar açıldı.

Kapalı yüzme havuzları on sekiz yaşından küçük çocuklar için yeniden açılacak.

İlk öğretim okulları açıldı; öğrenciler normal sürenin yarısı kadar süre okula gitmeye başladı. Özel öğretim okulları tamamen açıldı. Çocuk yuvaları ve okul saati dışı yuvalar da tekrar açıldı.

1 Haziran

İnsanlar, aralarında 1,5 metre mesafeyi korumaları şartıyla tekrar dışarı çıkabilecek. Evlere en fazla üç ziyaretçi kabul edilebileceğini ön gören düzenleme iptal oldu. Ancak evlerde de, hem içeride, hem dışarıda, 1,5 metre mesafenin korunması gerekecek.

Toplu taşıma, tekrar tam zaman çizelgesine göre çalışmaya başlayacak; ancak kapasitenin sadece yüzde 40'ını kullanacak. 13 yaşından itibaren insanların ağız maskesi takması zorunlu olacak Seyahat edenlerin kendi ağız maskelerini kendilerinin sağlaması gerekecek. Toplu taşıma araçlarında ağız maskesi takmayan kişilere 95 avro para cezası verilecek. İhlalin tekrarı halinde bu ceza 350 avroya kadar çıkabilecek.

Orta öğretim okulları tekrar açılacak. (pratikte, Pinksteren [Gül Paskalyası] tatili nedeniyle 2 Haziran'da)

Teraslar 1 Haziran'dan itibaren saat 12:00'de açılabilecek. Müşterilerin hepsinin oturması ve diğer müşterilerle aralarında en az 1.5 metre mesafeyi korumaları gerekecek. Bu koşul aynı evde oturan insanlar için geçerli değildir.

Diğer horeka tesisleri de (diskolar ve "parti kafeleri" hariç) bu tarihten itibaren kapılarını tekrar açabilecek. Buralarda da bir buçuk metre kuralına dikkat edilmesi gerekecek. Bir catering (yeme-içme) işletmesinde en fazla otuz kişi (personel hariç) olabilecek.

Müzeler, anıtlar ve müzik okullarının yanı sıra, sinema, tiyatro ve konser salonları da saat 12:00'de açılacak. Bunlar için horeka için geçerli olan kuralların hemen hemen aynen geçerli olacak. Aynı anda en fazla otuz kişi olabilecek, herkes diğerlerinden 1,5 metre uzakta olacak ve ziyaretçiler önceden rezervasyon yaptıracak.

8 Haziran:

Yapılacak araştırmalardan güvenli olmadığı sonucu çıkmadığı sürece, ilk okul çocukları tekrar tamamen okula gidecek.

Çocuk yuvaları ve okul sonrası yuvalar, okulların bu açılış-kapanış saatlerine uyacak.

15 Haziran:

MBO (meslek liseleri), HBO (yüksek okullar) ve WO (liseler), yavaş yavaş sınırlı oranda sınavlar yapmaya ve uygulama dersleri vermeye başlayacak.

Koşullar el verirse, bakım yurtları ülke çapında tekrar sınırlı olarak ziyarete açılacak. Bakım yurdu sakini başına tek bir ziyareti gelebilecek ve 1,5 metre mesafe korunacak. Mayıs'tan beri 25 bakım yurdunda bir pilot çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın kapsamına 25 Mayıs'tan başka bakım yurtlar eklenecek.

1 Temmuz:

Kamp alanlarında ve tatil parklarında duş ve tuvalet alanları tekrar açılacak.

Catering (yeme-içme) işletmelerini ve kültür kurumlarını, aynı anda otuz yerine yüz kişi ziyaret edebilecek. Bu aynı zamanda kilise ayinleri, düğünler ve kongreler için de geçerli olacak.

1 Eylül.

Fitness merkezleri, saunalar, spor kantinleri, kafeler ve kumarhaneler tekrar açılacak. Seks işçileri de tekrar çalışmaya başlayabilecek. Fitness merlkezlerinin daha erken açılıp açılamayacağı araştırılacak.

Temas sporları ve kapalı alan sporları herkes tarafından tekrar icra edilebilecek. Sporcular tekrar müsabaka yapabilecek ve bu, profesyonel futbol için de geçerli olacak.

1 Eylül’den sonra:

Bakanlar Kurulu, henüz festivaller ve konserler gibi büyük kalabalıkları çeken etkinlikler için herhangi bir plan açıklamadı. Bu konuda 1 Eylül'den önce bir karar verilecek.

Bakanlar Kurulu kesin bir tarih vermedi, ancak insanlar önümüzdeki aylarda mümkün olduğunca evden çalışmak zorunda kalacak.

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