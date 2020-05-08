Bakanlar Kurulu, bir süredir artık, yeni koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı ve sağlık bakımı üzerindeki baskı azalmakta olduğundan dolayı, tedbirleri yumuşatmanın zamanının geldiğine karar verdi. Bu yumuşatma, açık hava kahvelerinin açılmasından spor ve seks kulüplerinin yeniden açılmasına kadar pek çeşitli alanları kapsıyor: Bakanlar Kurulunun korona krizinden çıkmayı umduğu yol budur.

Bakanlar Kurulu, gerçekten gerekli olursa, yumuşama kararlarının iptal edilebileceğini vurguluyor. Ayrıca planlanan yol haritasındaki her bir tarih için, enfeksiyon sayısının çok fazla artmaması ve sağlık bakımının baskıya hala dayanabiliyor olması koşulları geçerli olacak.

11 Mayıs:

Temas gerektiren mesleklerin çoğunun tekrar icra edilebilmesine karar verildi. Kuaförler, güzellik uzmanları, pedikürcüler, gözlükçüler ve sürüş eğitmenleri, işlerini mümkün olduğunca 1,5 metre mesafede gerçekleştirmeleri koşuluyla tekrar çalışmaya başlayabilecek. Müşterilerin sağlık şikayetleri olmamalı, risk grubuna dahil olmamalı ve önceden randevu almalılar.

Yetişkinler dahil herkes tekrar açık havada egzersiz yapabilecek. Ancak, sporcuların kendi aralarında 1,5 metre mesafeyi korumaları gerekecek. Temas sporları için birkaç kural daha geçerli olacak. Duşun evde alınması gerekecek ve müsabakalar gerçekleştirilmeyecek.

Kütüphaneler açılacak.

Kapalı yüzme havuzları on sekiz yaşından küçük çocuklar için yeniden açılacak.

İlk öğretim okulları açılacak; öğrenciler normal sürenin yarısı kadar süre okula gidecek. Özel öğretim okulları tamamen açılacak. Çocuk yuvaları ve okul saati dışı yuvalar da açılacak.

1 Haziran:

Toplu taşıma, tekrar tam zaman çizelgesine göre çalışmaya başlayacak; ancak kapasitenin sadece yüzde 40'ını kullanacak. Tıbbi olmayan ağız maskesi takmak zorunlu olacak. Seyahat edenlerin kendi ağız maskelerini kendilerinin sağlaması gerekecek. Toplu taşıma araçlarında ağız maskesi takmayan kişilere para cezası verilecek. Para cezasının miktarının ne olacağı henüz belli değil.

Orta öğretim okulları tekrar açılacak.

Açık hava kahveleri tekrar açılabilecek. Müşterilerin hepsinin oturması ve diğer müşterilerle aralarında en az 1,5 metre mesafeyi korumaları gerekecek.

Diğer HORECA (hotel-restoran-kafe) tesisleri de kapılarını tekrar açacak. Buralarda da bir buçuk metre kuralına dikkat edilmesi gerekecek. Bir catering (yeme-içme) işletmesinde en fazla otuz kişi (personel dahil) olabilecek.

Sinema, müze ve anıtlar da açılacak; ancak HORECA sektöründe geçerli olan kurallar buralarda da hemen hemen aynen geçerli olacak. Aynı anda en fazla otuz kişi olabilecek, herkes diğerlerinden 1,5 metre uzakta olacak ve ziyaretçiler önceden rezervasyon yaptıracak.

15 Haziran:

Mesleki orta öğretim okullarında (MBO) uygulama sınavları tekrar yapılabilecek ve ders verilebilecek.

1 Temmuz:

Kamp alanlarında ve tatil parklarında duş ve tuvalet alanları tekrar açılacak.

Catering (yeme-içme) işletmelerini ve kültür kurumlarını, aynı anda otuz yerine yüz kişi ziyaret edebilecek. Bu aynı zamanda kilise ayinleri, düğünler ve kongreler için de geçerli olacak.

1 Eylül:

Fitness merkezleri, saunalar, spor kantinleri, kafeler ve kumarhaneler tekrar açılacak. Seks işçileri de tekrar çalışmaya başlayabilecek.

Temas sporları ve kapalı alan sporları herkes tarafından tekrar icra edilebilecek. Sporcular tekrar müsabaka yapabilecek ve bu, profesyonel futbol için de geçerli olacak.

1 Eylül’den sonra:

Bakanlar Kurulu, henüz festivaller ve konserler gibi büyük kalabalıkları çeken etkinlikler için herhangi bir plan açıklamadı. Bu konuda 1 Eylül'den önce bir karar verilecek.

Bakanlar Kurulu kesin bir tarih vermedi, ancak insanlar önümüzdeki aylarda mümkün olduğunca evden çalışmak zorunda kalacak.

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