Het aandeel Belgen met antistoffen tegen het coronavirus is tussen eind maart en medio april gestegen van 3 naar 6 procent, blijkt donderdag uit de tweede meting in het bloedonderzoek van de Universiteit Antwerpen.

De cijfers wijzen erop dat er na de afkondiging van de lockdown in België op 18 maart nog veel mensen besmet zijn geraakt, zei epidemioloog Pierre Van Damme donderdag in het Canvas-programma De Afspraak.

Volgens de onderzoekers springen er twee leeftijdsgroepen uit als het gaat om de aanmaak van antistoffen: twintigers en tachtigplussers.

De Universiteit Antwerpen verzamelt elke drie weken bloedstalen uit grote laboratoria in Wallonië, Brussel en Vlaanderen. Voor de tweede meting werden ongeveer 3.400 bloedstalen van mensen uit verschillende leeftijdsgroepen onderzocht.

Over drie weken publiceert de universiteit een derde meting, die nog eens drie weken later wordt gevolgd door de vierde. Vooral die laatste meting is belangrijk, omdat dan de gevolgen van de versoepeling van de maatregelen zichtbaar moeten zijn.

"Mogelijk raken dan meer mensen besmet, anderzijds kan het ook bevestigen dat mensen zelfs met de versoepeling toch voorzichtig zijn. Dat zou fantastisch zijn en tonen dat we goed bezig zijn", aldus Van Damme.

87 Video Hoe werkt immuniteit voor corona?

'Groepsimmuniteit zal niet bereikt worden'

Met een aandeel van 6 procent zijn de Belgen nog ver verwijderd van de minstens 60 procent die nodig is om te spreken van groepsimmuniteit. In die situatie kan het virus zich niet meer gemakkelijk verspreiden. Het is zeer twijfelachtig of dat percentage gehaald wordt.

"Dat zal niet gebeuren", aldus Van Damme. "Zelfs de Europese landen die daarop gerekend hadden, zoals Zweden of het Verenigd Koninkrijk, hebben dat idee verlaten en zullen een andere manier moeten zoeken."

Ook het Nederlandse kabinet sprak over groepsimmuniteit als bijkomstigheid van de aanpak van het coronavirus in Nederland. Premier Mark Rutte herhaalde echter meerdere malen dat groepsimmuniteit op zich geen doel is.

RIVM-baas Jaap van Dissel stelde eerder dat personen die zijn hersteld van het coronavirus "enige mate van immuniteit" hebben. Het vermoeden bestaat dat niet iedereen die het virus gehad heeft immuun is. Het is ook niet bekend hoelang personen immuun blijven als ze het virus hebben gehad.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.