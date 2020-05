Als het coronavirus onder controle blijft, kunnen middelbare scholen vanaf juni de deuren weer openen. Mocht dit het geval zijn, dan adviseren onderwijsorganisaties, waaronder de VO-Raad en onderwijsbonden, alvast in een protocol dat leerlingen gespreid naar school moeten komen.

Omdat er ook in de middelbare scholen 1,5 meter afstand moet worden gehouden, is het volgens de organisaties belangrijk dat niet alle leerlingen tegelijkertijd aanwezig zijn. "In de praktijk betekent dit dat in veel gevallen ongeveer een kwart tot een derde van de leerlingen tegelijkertijd in de school aanwezig kan zijn", is in het protocol te lezen.

Hiermee hopen de onderwijsorganisaties ook te voorkomen dat er een te grote druk ontstaat op de publieke ruimte en het openbaar vervoer. Middelbare scholen moeten zelf leerlingen in groepen indelen en verdelen over de week, met voorkeur voor een vaste samenstelling.

Speciale routes door school

Middelbare scholen wordt verder geadviseerd aanpassingen door te voeren in school om op een verantwoorde manier les te kunnen geven. Zo moeten er door de hele school en rondom het gebouw vaste looproutes zijn, blijven leerlingen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal en staan de deuren van lokalen zoveel mogelijk open voor goede ventilatie.

Ook adviseren de onderwijsorganisaties dat alleen kernvakken worden behandeld. Welke vakken dit zijn, is niet duidelijk. In het praktijkonderwijs kan het zijn dat vakken niet doorgaan, omdat het niet bij alle vakken mogelijk is om afstand te houden.

Het kabinet neemt uiterlijk 20 mei een besluit of middelbare scholen de deuren mogen openen.

