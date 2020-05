De NS en andere openbaarvervoerbedrijven proberen samen te bepalen hoe de maatregelen tegen het coronavirus na 1 juni in het ov worden uitgewerkt. Hoeveel mensen er straks in een trein of bus mogen is nog onduidelijk.

Minister-president Mark Rutte zei woensdag op de persconferentie over de versoepeling van de coronamaatregelen dat het openbaar vervoer na 1 juni weer de volledige dienstregeling gaat draaien en dat de capaciteit van het openbaar vervoer dan 40 procent is.

De openbaarvervoerbedrijven vertellen aan NU.nl, dat een capaciteit van 40 procent niet automatisch betekent dat van iedere tram, bus of trein straks maar 40 procent van de zitplaatsen gebruikt mag worden.

OV-NL, de vereniging van ov-bedrijven, verduidelijkt dat het openbaar vervoer na 1 juni 40 procent wil kunnen vervoeren van het aantal reizigers dat voor de corona-uitbraak van het openbaar vervoer gebruikmaakte. Hoe dit er voor de verschillende vervoersmiddelen uit gaat zien, wordt nu nog uitgewerkt. Ook Erik Kroeze, woordvoerder van de NS, vertelt aan NU.nl dat het bedrijf nu nog niet kan zeggen hoeveel mensen er straks in een treinstel mogen.

Dienstregeling 'zo maximaal mogelijk'

Ook is het nog onduidelijk of de dienstregeling er op 1 juni exact zo uitziet als voor de corona-uitbraak. De vervoersbedrijven proberen de dienstregeling wel "zo maximaal mogelijk" op te starten.

"Of we volledig de dienstregeling van voor de coronamaatregelen kunnen gaan rijden, zijn we nu aan het bekijken. We houden nog een slag om de arm, omdat we bijvoorbeeld zelf ook te maken hebben met ziektemeldingen", aldus de NS. GVB, de openbaar vervoerder van Amsterdam, zegt na 1 juni weer de volledige dienstregeling te gaan rijden.

1,5 meter na 1 juni niet verplicht, ruimte geven wel

Op dit moment moet je ook in het openbaar vervoer 1,5 meter afstand houden. Als je je hier niet aan houdt kan je een boete krijgen.

Vanaf 1 juni vervalt de verplichting om in het openbaar vervoer 1,5 meter afstand te houden. In plaats daarvan is vanaf 1 juni een mondkapje verplicht en moet je nog steeds je medepassagiers zoveel mogelijk ruimte geven. Als je je hier niet aan houdt, kan je een boete krijgen.

OV-NL vertelt dat de handhaving in het openbaar vervoer door boa's van de vervoerbedrijven vanaf komende maandag gefaseerd wordt opgestart. Tot nu toe hebben ov-medewerkers vooral service verleend, en zijn er door ov-medewerkers nog geen boetes zijn uitgedeeld voor het niet houden aan de maatregelen tegen COVID-19.

OV-NL benadrukt dat boetes een uiterste middel zijn, en dat er door de boa's wordt uitgegaan van de medewerking van reizigers.

Boodschap blijft: reis alleen indien noodzakelijk

Zowel de NS als OV-NL benadrukken tegen NU.nl dat de boodschap ook na 1 juni blijft dat mensen alleen van het openbaar vervoer gebruik moeten maken, als dit noodzakelijk is. De NS legt uit dat door de versoepeling van de maatregelen, het openbaar vervoer wel voor steeds meer mensen noodzakelijk wordt, en dat om deze reden de dienstregeling weer zo veel mogelijk moet worden opgepakt.

"Sommige middelbare scholieren zijn bijvoorbeeld van de trein afhankelijk om op school te komen, we verwachten dus zeker effect van het openen van de scholen op het aantal reizigers."

